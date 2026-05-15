Телеграм: «Сармат», новые врио и омбудсмен, Трамп в КНР

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили обвинения экс-главе офиса президента Украины Андрею Ермаку. Его считают участником организованной группы, которая причастна к легализации около 10,4 млн долларов при строительстве элитного жилья вблизи Киева. Ермак помещен под арест.

«Безграничный аналитик» не ждет сенсаций:

«Шумит, гремит громкая весть – на Украине задержали бывшего главу офиса президента Андрея Ермака. Дескать, этот совершенно ужасный человек – вот сюрприз – своровал огромное количество средств, которые Киеву выделялись западными партнерами. Знаете, честно говоря, сама по себе операция "Мидас" – это всего лишь обычная попытка привести к повиновению самого Владимира Зеленского и его окружение, которые все вместе почему-то решили, что на США им можно и не обращать внимания, сами по себе как-нибудь со всем разберутся, главное, чтобы деньги давали. В итоге рычаги влияния американцев оказались весьма сильными и мощными, поэтому Зеленскому и его компании пришлось по-настоящему плохо. Проблема заключается в том, что для нас с вами, дорогие друзья, эта новость не означает ровным счетом ничего. Ну, хорошо, задержали Ермака и дали Зеленскому понять, что он запросто может стать следующим. Но что из этого следует для нас? Вот именно, что ничего – не стоит и надеяться на изменение внешней политики Украины, неожиданный и стремительный рост ее договороспособности и появление стремления встречаться с российской мирной делегацией».

«Птичья ягода» комментирует информацию о том, что Ермак мог советоваться с некой «гадалкой» по кадровым решениям в стране, о чем сообщили украинские СМИ со ссылкой на прокурора:

«Ну что значит Ермак "мог советоваться с гадалкой"? Я уверена, что не мог, а советовался. Если кто не в курсе, у многих политиков, звезд и прочих небожителей в любой стране мира (в нашей тоже, да-да) есть личные астрологи, тарологи, духовные наставники и вот это вот все. А что касается верховных хуторских руководителей, я пока за ними наблюдала, почему-то была уверена, что они каббалисты. Это было бы логично, потому что и западная тусовка такое умеет, любит, практикует. На каббале, которая хоть и считается ответвлением иудаизма, много что в западном мире зиждется (вплоть до масонства и даже каббалистического христианства), потому как именно в Европе она в самостоятельное течение и оформилась. Но, судя по данным сливам, селюки не смогли освоить эту сложную и замысловатую оккультную традицию со всеми этими восхождениями по древу сефирот. Им надо, чтобы галушки сами в рот залетали здесь и сейчас, а не эти ваши философские измышления. И поэтому скатились в свое обычное состояние – местечковое колдунство с порчами на понос».

Также на этой неделе было опубликовано интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором она назвала главу киевского режима одним из главных препятствий для достижения мира. По словам Мендель, наркозависимость Зеленского общеизвестна, он был готов отказаться от Донбасса на переговорах с Россией в 2022 году, считал бывшего президента США Джо Байдена слабым политиком и требовал «тысячу говорящих голов пропаганды Геббельса».

«Украина не Россия?» приходит к выводу:

«Из всей этой истории с интервью бывшего пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель пока можно сделать лишь один вывод: она очень безрассудная смелая женщина. Пока неясно, каким образом Мендель теперь собирается обеспечить свою безопасность: на Украину ей возврата нет, да и без государственной охраны в США ей угрожает серьезная опасность. Но кто Юлии Мендель ее предоставит? Не Такер же Карлсон... Разве что Джей Ди Вэнс серьезно похлопочет перед Дональдом Трампом. И неважно от кого будет исходить угроза, спецслужб Украины, которым поставит задачу Зеленский, или кого-то другого, заинтересованного в том, чтобы Мендель стала "сакральной жертвой" для последующих обвинений в устранении оппонентов в адрес президента Украины. Если у Мендель нет ярко выраженных суицидальных наклонностей, то у нее есть лишь один вариант: попросить политического убежища и госзащиту в России. Правда, в этом случае весомость ее обвинений в адрес Зеленского серьезно снизится...»

«Чисто для фиксации» интересуется, с чьей подачи Карлсон взял интервью у Мендель:

«Карлсон, как известно, вдрызг поссорился с Трампом и теперь обвиняет президента США в предательстве MAGA-движения. То есть Зеленского через Такера Карлсона атакует НЕ команда Трампа. Причем атакует очень сильно, можно даже сказать, по-украински грязно. Зеленский – наркоман. Жена Зеленского Елена восемь лет добивалась, чтобы Зеленский на ней женился. В 2022 году Зеленский был готов отдать Донбасс России, а сегодня он этого делать не хочет, он мешает заключению мира. И это только самая малая, но ключевая часть обвинений в адрес Зеленского, прозвучавших из уст Юлии Мендель. Так что же, Такер Карлсон взял подряд у "соросят", которые работают сейчас против Зеленского в связке с внешним антикоррупционным контуром (НАБУ+САП), подконтрольным Демпартии США и "глобальному Лондону"? Или же Такер Карлсон взял интервью у Юлии Мендель по наводке американского разведсообщества, с которым продолжает быть тесно связано MAGA-движение, перешедшее в оппозицию Трампу? Обе этих версии вполне могут быть и объединены в одну. Тем более, что внутри Банковой есть такие персонажи как Буданов* (признан в России террористом и экстремистом), а в Лондоне по-прежнему сидит "скромным" послом Залужный. И их обоих оппоненты Трампа вполне могут двигать на смену Зеленскому, и именно под ту программу, которая к окончанию войны не имеет никакого отношения!»

«338» считает, что Мендель стало слишком много в информационном пространстве:

«Примерно так с декабря 25 – января 26 года, когда ее "коррупционные обличения" (или когда ее уполномочили озвучивать соответствующие тезисы), которые должны были "зайти" западному обывателю, начали получать цитирование. Сперва – в иноСМИ, теперь – и для нашей аудитории. Тут не вопрос прозрения бывшей функционерки киевского режима. Или почему прозрения раньше не было. Наверное, кормушка позволяла закрывать все хотелки. Теперь хотелки не исчезли, чего не сказать о потоке ресурсов для закрывания этих хотелок. Ничего не ново. Но тут вопрос того, что статус функционерки киевского режима с г-жи Мендель никуда не исчезал. И ее соучастия в становлении и деятельности киевского неонацизма. Так что не стоит обольщаться».

