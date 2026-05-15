Телеграм: «Сармат», новые врио и омбудсмен, Трамп в КНР
Россия отметила День Победы и провела испытания ракет "Сармат", Белгородская и Брянская области сменили губернаторов, а близкий соратник Зеленского оказался под арестом.
День Победы
9 мая в России отметили 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
«Национальный центр "Россия"» рассказывает об акции «Стена Памяти»:
«В Национальном центре прошла Всероссийская акция "Стена Памяти", приуроченная к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На стенде в Москве разместили более 1300 портретов фронтовиков, тружеников тыла и всех, кто приближал Победу. За каждой фотографией – судьба человека, история семьи и память, которую бережно передают из поколения в поколение. Для многих участие в акции стало возможностью еще раз вспомнить своих родных, сказать им спасибо и почувствовать, что подвиг победителей продолжает жить в наших сердцах. К "Стене Памяти" присоединились не только гости Национального центра в Москве, но и его филиалы в Приморском и Красноярском краях, а также в Югре. Пока мы помним имена наших героев, жива связь времен, а Великая Победа остается вечным символом силы, единства и несгибаемого духа нашего народа».
«ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» пишут о парадах Победы, которые прошли в десятках регионов по всей стране:
«Стройными рядами прошли солдаты и офицеры, по брусчатке проехала военная техника, а небо над городом заполнили легендарные самолеты Ан-2, которые сбросили копии исторических листовок о капитуляции верховного командования Германии. Все это – на главной площади Волгограда. Волонтеры Победы Удмуртской Республики сделали все, чтобы герои чувствовали себя окруженными заботой. Они сопроводили ветеранов и тружеников тыла, организовали для них настоящий коридор почета, а также встали в живую цепь на параде, став частью торжественного строя. У здания правительства в Иркутске прохождение расчетов завершилось выступлением творческого коллектива. Сразу после парада началось шествие "Бессмертного полка". Колонны с портретами Героев прошли по центральным улицам города».
«Бессмертный полк России» отмечает, что акция «Бессмертный полк» объединяет страны и народы:
«Итоги проведения акции "Бессмертный полк" в странах ближнего и дальнего зарубежья в дни празднования 81-й годовщины разгрома нацистской Германии и окончания Великой Отечественной войны в очередной раз показали, что наша память о героях той войны не знает границ, неподвластна времени и не зависит от расстояний. В 2026 году акции Бессмертного полка в различных форматах охватили рекордные за все время проведения Бессмертного полка 122 страны Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки, Австралии. Шествие Бессмертного полка собрало более 105 тысяч человек в Тирасполе и других городах и поселках Приднестровской Молдавской Республики, более 30 тысяч – Кишиневе, 38 тысяч – в столице Киргизии Бишкеке. 12 тысяч человек вышли на улицы с портретами своих ветеранов на Кипре и более 5 тысяч – в Ереване. Многолюдные шествия Бессмертного полка традиционно прошли в Париже, Берлине, Барселоне и Пекине, Нью-Дели и Ханое. Настоящим праздником для благодарных потомков Победителей стал Бессмертный полк в Вашингтоне, Амстердаме, Франкфурте-на-Майне и столице Демократической республики Конго Киншасе. Тропический ливень не смог сорвать проведение Бессмертного полка в южнокорейском Пусане».
Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова размышляет о значении Дня Победы:
«9 мая – это день, когда наша страна замирает в едином порыве благодарности и гордости. Для Московского зоопарка эта дата имеет особое, сакральное значение. За четыре года войны зоопарк не закрывался ни на день. В этот день я с гордостью и трепетом делюсь историями, от которых замирает сердце. О наших коллегах, сменивших рабочие халаты на шинели в рядах 8-й Краснопресненской дивизии. О слонах Шанго и Маньке, которые вместе с людьми тушили пожары после бомбежек. О бегемоте Августе, родившемся в 1943 году как символ веры в жизнь. Мы помним каждого: и героев-фронтовиков, и тех, кто остался в тылу спасать животных под бомбами. Сегодня мы склоняем головы перед их мужеством. Низкий поклон ветеранам – за спасенный мир, за то, что научили нас беречь жизнь и любить Родину. Вечная память павшим, вечная слава живым! С Днем Великой Победы!»
«Мейстер» размышляет над заявлениями Владимира Путина, сделанными 9 мая:
«Заявление Владимира Путина 9 мая, где он впервые столь определенно заявил о приближении украинского конфликта к "завершению", требует осмысления. Прозвучала и готовность встретиться с Зеленским, хоть в Москве, хоть в третьей стране. Но здесь сенсации нет: как и раньше условием является подписание мирного договора. То есть Кремль заинтересован в серьезном процессе, а не в превращении его в шоу. Ранее Зеленский и его команда уже срывали переговоры из-за тотальной зависимости от внешних кураторов. Впервые это проявилось во время Стамбульских соглашений в 2022 году. С тех пор Киев давно имитирует готовность к диалогу, но избегает прямых контактов, предпочитая передавать сообщения через третьих лиц, – например, премьера Словакии Роберто Фицо. И сигнал Владимира Путина означает, что баланс сил в поддержке Киева изменился. Обратим внимание на нарочитую дистанцированность Дональда Трампа от украинского кризиса. Трамп не звонит Зеленскому еженедельно, не грозит России "адскими санкциями", а напротив, – громогласно выводит часть американских солдат из Европы, оставляя ЕС самим разбираться с проблемой самому. Это значит, что привычной формулы "война на истощение при бесконечном американском финансировании" больше не существует. И чем быстрее в Киеве и Брюсселе осознают, что американские войска уходят с континента вместе с надеждой на военное решение, тем реалистичнее станет прогноз Путина о скором завершении. Вопрос лишь в том, сколько еще времени потребуется, чтобы эта очевидность дошла до адресата».
Смена глав регионов и омбудсмена
Губернаторы Белгородской и Брянской областей Вячеслав Гладков и Александр Богомаз подали в отставку. Врио Белгородской области назначен Александр Шуваев, врио Брянской области – Егор Ковальчук.
«Доктор Z прописал» приводит подробности:
«Сегодня вечером стало известно о смене руководства двух российских регионов. Врио их глав назначены выпускники программы "Время героев" и "Школы губернаторов". Решение покинуть свой пост принял губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александр Шуваев. С 2002 года он проходил военную службу в Омске и Ставрополе. Принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе, в конфликте в Южной Осетии, а также в Сирии. С 2022 года он участвовал в специальной военной операции на Украине, где дослужился до звания генерал-майора. В июне 2025 года Александр Шуваев стал участником второго потока программы "Время героев", которая была инициирована президентом России Владимиром Путиным. Александр Шуваев удостоен звания Героя РФ, награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами, орденом Александра Невского, тремя орденами Мужества и медалью Суворова. Также свой пост покидает губернатор Брянской области Александр Богомаз. Президент назначил временно исполняющим обязанности губернатора региона Егора Ковальчука. Ранее Ковальчук занимал должность председателя правительства ЛНР, на которую был назначен в июле 2024 года. Он является выпускником шестого потока программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, также известной как "школа губернаторов"».
Политолог Павел Данилин рассуждает о сложных задачах, стоящих перед белгородским врио:
«Назначенному сегодня врио губернатора Белгородской области Александру Шуваеву предстоит непростой экзамен. И дело даже не в том, что регион остается прифронтовым со всеми вытекающими. И не в том, что стартовать с высокой базы всегда сложнее, чем с руин. Проблема в другом: предыдущий глава задал высокую планку в выстраивании отношений с жителями. Мы с коллегами не раз анализировали коммуникационный стиль белгородского губернатора, который помог ему добиться доверия и поддержки жителей. И сегодня, в отличие от многих других отставников, ему в спину не несется коллективное "Наконец-то!". Естественно, не обошлось без мелкотравчатых злопыхателей, которые по самоуверенности и наивности вписывают кадровое решение Владимира Путина в список собственных сомнительных заслуг. На этих токсичных и внимания обращать не стоит – пусть дальше захлебываются своим ядом. Для меня как политолога здесь гораздо интереснее народная реакция – соцсети, комментарии, живые голоса. По ним прекрасно видно, что уход Гладкова расстроил многих жителей Белгородской области. По тому, как с ним прощаются, видно, что Вячеслав Гладков был настоящим "народным губернатором"».
На этой неделе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова покинула свой пост. Ее преемником Госдума выбрала депутата от «Справедливой России», главу комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яну Лантратову.
«Русский Сыч» комментирует информацию о встрече Владимира Путина с Татьяной Москальковой, на которой она представила ежегодный доклад уполномоченного по правам человека в РФ и подвела итоги своей десятилетней работы на этом посту:
«Вот чьи мемуары – не главпуровские, а настоящие – я бы с удовольствием и прочитал, и тем более записал. То, что Москалькова по пленным делает все эти годы – один из самых крутых сюжетов войны. Курские обмены – все – тоже ее».
«Мюсли вслух» отмечают, что в вопросах правозащиты Лантратова не новичок:
«Ранее она была членом СПЧ, ответственным секретарем СПЧ, возглавляла ряд комиссий и рабочих групп. То бишь свою работу новый уполномоченный начнет без раскачки, без длительного этапа вхождения в должность. Одной из главных задач Лантратовой станет внедрение единого цифрового пространства для работы с обращениями граждан за счет подключения всех субъектов к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС УПЧ). Будут продолжены усилия по помощи военнопленным, семьям фронтовиков, гражданам, пострадавшим от стихийных бедствий или обратившихся со своими проблемами, – всего не перечислить. Скорее всего, учитывая яркую личность Лантратовой, подход к работе нового омбудсмена станет более медийным, чем это было принято раньше, но при этом он сохранит главное: ориентацию института по защите прав человека на служение людям».
Запуск «Сармата»
Во вторник Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) провели успешный испытательный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат», сроки развертывания которой в последние годы неоднократно переносились. Командующий РВСН Сергей Каракаев доложил Владимиру Путину, что первый полк с новыми МБР планируется поставить на боевое дежурство до конца 2026 года.
«InfoDefense Спектр» приводит подробности:
«Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" идет на смену межконтинентальной баллистической ракете "Воевода" еще советской разработки и обладает рядом выдающихся преимуществ. Как отметил президент РФ, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что "позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в два раза характеристиками по точности и, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны". Таким образом, с учетом дальности, МБР может быть запущена как через Северный, так и через Южный полюс − позволяя обходить районы противовоздушной и противоракетной обороны США. А совокупная мощность ядерных боезарядов в четыре раза превосходит любые зарубежные аналоги. Ракета может пролететь более 35 тысяч километров, тогда как американская Minuteman III − 13 тысяч, то есть менее "Воеводы". Один "Сармат" может уничтожить остров размером с Британию. Агентство Reuters обеспокоено тем, что ракета способна доставлять ядерные боезаряды до территории США или Европы, а ударная мощность боеголовки более чем в четыре раза превосходит любые западные аналоги. Агентство Associated Press выделило в заявлении Владимира Путина слова о том, что "Сармат" − "самая мощная ракета в мире"».
«Россия|Новости|Важно» любуется реакцией европейцев:
«"Это ракета, которая обладает бóльшим значением для переговоров с США, нежели чем с уже побежденной Украиной и ЕС, не имеющими возможности реагировать". На испанском ТВ горячо обсудили запуск "Сармата"».
«АДЕКВАТ Z» прогнозирует:
«По случаю успешного пуска и скорого начала развертывания "Сармата", даже близко подобного которому ни у кого из потенциальных противников не предвидится ни в каком обозримом будущем (равно как и "Посейдону", и "Буревестнику", и " Орешнику"), стоит напомнить несколько банальных вещей. Когда на той стороне спохватятся, что баланс стратегических средств все сильнее и неотвратимее перекашивается в нашу пользу, и зачешутся начать с этим что-то делать, сразу окажется, что этот перекос имеет вполне конкретную геополитическую цену. Эта цена будет тем выше, чем позднее на той стороне спохватятся и зачешутся. Также она будет тем выше, чем призрачнее к этому моменту окажутся перспективы нагнать отставание хотя бы в первом приближении, как количественно, так и качественно. По причинам, вытекающим как из меры дееспособности их ядерного и ракетного комплексов, так и из общей их внутренней обстановки. Еще она будет тем выше, чем нагляднее к этому времени будет накопленное впечатление от результатов применения по меньшей мере того же "Орешника" в обычном исполнении, и евросволочи надлежало бы усердно молиться кому умеют, чтобы это применение ограничилось хохлами».
«Позывной "Кацман"» впечатлен:
«Мощь, сила, забрасываемый вес более 10 тонн... и от 3-4 ПКБ 15Ю71 (или больше – других, более компактных) и до… неуправляемых ББ (но точно не 10 их будет, а куда больше – ограничений-то нет теперь, а вот сколько – тут мы догадки не озвучим, а то еще вдруг угадаем). УББ, как вариант оснащения – также возможны. Как и "легкий" или "тяжелый" моноблоки. Если нужен будет... На ...цать мегатонн. Для 15А18М "легкий" моноблок имеется. А так – поздравляем всю кооперацию по теме 15П028! Путь к новому Изделию легким не был. Были и падения, и взрывы, и много чего было, о чем когда-то напишут книги и снимут фильмы. Но у тяжелых ракет и путь к серии тоже обычно нелегкий. Вспомним хоть 15А18М. Настойчивость и труд для Империи всегда вознаграждаются Императором! Vivat Imperium!»
«Темник» рассматривает пуск «Сармата» в контексте государственного визита президента США Дональда Трампа в Пекин:
«Демонстрация Россией применения новейшего ракетного комплекса "Сармат" является "сервировкой" переговоров Си и Трампа вне всяких сомнений. Лидеры в Пекине не смогут обойти вниманием СВО. Перспективы и условия окончания конфликта будут обсуждаться. Нам важно, чтобы позиция РФ учитывалась максимально. И ход "Сарматом" как аргумент был очевидно воспринят. Судя по тому, что Трамп, отправляясь в полет, на эмоциях отрицал наличие договоренностей с Путиным по Донбассу. Вряд ли такой демарш стоит воспринимать чем-то большим, нежели потребностью дать в моменте внешне сильный ответ на ход оппонента. Когда эмоции улягутся, анкориджский процесс пойдет своим чередом. Но на еще более крепком фундаменте доказанного превосходства России в средствах стратегического ядерного сдерживания».
Проблемы в окружении Зеленского
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили обвинения экс-главе офиса президента Украины Андрею Ермаку. Его считают участником организованной группы, которая причастна к легализации около 10,4 млн долларов при строительстве элитного жилья вблизи Киева. Ермак помещен под арест.
«Безграничный аналитик» не ждет сенсаций:
«Шумит, гремит громкая весть – на Украине задержали бывшего главу офиса президента Андрея Ермака. Дескать, этот совершенно ужасный человек – вот сюрприз – своровал огромное количество средств, которые Киеву выделялись западными партнерами. Знаете, честно говоря, сама по себе операция "Мидас" – это всего лишь обычная попытка привести к повиновению самого Владимира Зеленского и его окружение, которые все вместе почему-то решили, что на США им можно и не обращать внимания, сами по себе как-нибудь со всем разберутся, главное, чтобы деньги давали. В итоге рычаги влияния американцев оказались весьма сильными и мощными, поэтому Зеленскому и его компании пришлось по-настоящему плохо. Проблема заключается в том, что для нас с вами, дорогие друзья, эта новость не означает ровным счетом ничего. Ну, хорошо, задержали Ермака и дали Зеленскому понять, что он запросто может стать следующим. Но что из этого следует для нас? Вот именно, что ничего – не стоит и надеяться на изменение внешней политики Украины, неожиданный и стремительный рост ее договороспособности и появление стремления встречаться с российской мирной делегацией».
«Птичья ягода» комментирует информацию о том, что Ермак мог советоваться с некой «гадалкой» по кадровым решениям в стране, о чем сообщили украинские СМИ со ссылкой на прокурора:
«Ну что значит Ермак "мог советоваться с гадалкой"? Я уверена, что не мог, а советовался. Если кто не в курсе, у многих политиков, звезд и прочих небожителей в любой стране мира (в нашей тоже, да-да) есть личные астрологи, тарологи, духовные наставники и вот это вот все. А что касается верховных хуторских руководителей, я пока за ними наблюдала, почему-то была уверена, что они каббалисты. Это было бы логично, потому что и западная тусовка такое умеет, любит, практикует. На каббале, которая хоть и считается ответвлением иудаизма, много что в западном мире зиждется (вплоть до масонства и даже каббалистического христианства), потому как именно в Европе она в самостоятельное течение и оформилась. Но, судя по данным сливам, селюки не смогли освоить эту сложную и замысловатую оккультную традицию со всеми этими восхождениями по древу сефирот. Им надо, чтобы галушки сами в рот залетали здесь и сейчас, а не эти ваши философские измышления. И поэтому скатились в свое обычное состояние – местечковое колдунство с порчами на понос».
Также на этой неделе было опубликовано интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором она назвала главу киевского режима одним из главных препятствий для достижения мира. По словам Мендель, наркозависимость Зеленского общеизвестна, он был готов отказаться от Донбасса на переговорах с Россией в 2022 году, считал бывшего президента США Джо Байдена слабым политиком и требовал «тысячу говорящих голов пропаганды Геббельса».
«Украина не Россия?» приходит к выводу:
«Из всей этой истории с интервью бывшего пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель пока можно сделать лишь один вывод: она очень безрассудная смелая женщина. Пока неясно, каким образом Мендель теперь собирается обеспечить свою безопасность: на Украину ей возврата нет, да и без государственной охраны в США ей угрожает серьезная опасность. Но кто Юлии Мендель ее предоставит? Не Такер же Карлсон... Разве что Джей Ди Вэнс серьезно похлопочет перед Дональдом Трампом. И неважно от кого будет исходить угроза, спецслужб Украины, которым поставит задачу Зеленский, или кого-то другого, заинтересованного в том, чтобы Мендель стала "сакральной жертвой" для последующих обвинений в устранении оппонентов в адрес президента Украины. Если у Мендель нет ярко выраженных суицидальных наклонностей, то у нее есть лишь один вариант: попросить политического убежища и госзащиту в России. Правда, в этом случае весомость ее обвинений в адрес Зеленского серьезно снизится...»
«Чисто для фиксации» интересуется, с чьей подачи Карлсон взял интервью у Мендель:
«Карлсон, как известно, вдрызг поссорился с Трампом и теперь обвиняет президента США в предательстве MAGA-движения. То есть Зеленского через Такера Карлсона атакует НЕ команда Трампа. Причем атакует очень сильно, можно даже сказать, по-украински грязно. Зеленский – наркоман. Жена Зеленского Елена восемь лет добивалась, чтобы Зеленский на ней женился. В 2022 году Зеленский был готов отдать Донбасс России, а сегодня он этого делать не хочет, он мешает заключению мира. И это только самая малая, но ключевая часть обвинений в адрес Зеленского, прозвучавших из уст Юлии Мендель. Так что же, Такер Карлсон взял подряд у "соросят", которые работают сейчас против Зеленского в связке с внешним антикоррупционным контуром (НАБУ+САП), подконтрольным Демпартии США и "глобальному Лондону"? Или же Такер Карлсон взял интервью у Юлии Мендель по наводке американского разведсообщества, с которым продолжает быть тесно связано MAGA-движение, перешедшее в оппозицию Трампу? Обе этих версии вполне могут быть и объединены в одну. Тем более, что внутри Банковой есть такие персонажи как Буданов* (признан в России террористом и экстремистом), а в Лондоне по-прежнему сидит "скромным" послом Залужный. И их обоих оппоненты Трампа вполне могут двигать на смену Зеленскому, и именно под ту программу, которая к окончанию войны не имеет никакого отношения!»
«338» считает, что Мендель стало слишком много в информационном пространстве:
«Примерно так с декабря 25 – января 26 года, когда ее "коррупционные обличения" (или когда ее уполномочили озвучивать соответствующие тезисы), которые должны были "зайти" западному обывателю, начали получать цитирование. Сперва – в иноСМИ, теперь – и для нашей аудитории. Тут не вопрос прозрения бывшей функционерки киевского режима. Или почему прозрения раньше не было. Наверное, кормушка позволяла закрывать все хотелки. Теперь хотелки не исчезли, чего не сказать о потоке ресурсов для закрывания этих хотелок. Ничего не ново. Но тут вопрос того, что статус функционерки киевского режима с г-жи Мендель никуда не исчезал. И ее соучастия в становлении и деятельности киевского неонацизма. Так что не стоит обольщаться».
Государственный визит Трампа в КНР
В среду президент США Дональд Трамп прибыл в Китай с трехдневным государственным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
«Юань да Марья» приводит первые тезисы, прозвучавшие на переговорах:
«Трамп пообещал, что его визит в Пекин улучшит отношения стран. В торговых войнах нет победителей, сказал Си Цзиньпин. США и Китай всегда преодолевали трудности благодаря его прямому контакту с председателем КНР, заявил американский президент. Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос важнейшим в отношениях с США. Он отметил, что независимость Тайваня и мир в регионе несовместимы. Трамп пообещал, что США будут вести бизнес с Китаем на взаимной основе. Китай и США должны преодолеть "ловушку Фукидида", подчеркнул китайский лидер. Вашингтон не пытается сдерживать развитие Китая, заявил Рубио. Более десяти бизнесменов из США присоединились к переговорам».
Американист Роман Романов рассуждает о целях поездки Трампа:
«Если обобщить, то Трамп поехал в Китай за внешнеполитическим достижением, которого у него не было с января 2026 г. Если же говорить детально, то на повестке очень много вопросов: от поставок американских сои, мяса и СПГ до получения гарантий от КНР по поводу поставок редкоземельных ресурсов. Потенциально одной из крупных сделок может стать закупка Китаем около 500 Boeing 737 MAX и больше 10 широкофюзеляжных лайнеров. Если согласуют, то это будет первая крупная покупка Китаем продукции Boeing с 2017 г. Кроме того, очень интересны слухи обсуждения перспектив канала связи между Трампом и Си по вопросам развития ИИ. Но наиболее важной целью любых американо-китайских переговоров является согласование т.н. механизмов разрешения коммерческих споров. Например, за некоторое время до визита Трампа были анонсированы планы по созданию Совета по торговле (будет регулировать большую часть поставок), который “мог бы оптимизировать двустороннюю торговлю”, а также способствовать продвижению американских компаний на китайском сельхозрынке. Кроме того, в начале апреля Грир говорил о возможности учреждения двустороннего Совета по инвестициям. Над этим будут работать долго. Чтобы встроить нарастающее соперничество в определенные рамки, которые должны будут ограничивать возможности резкой эскалации».
«Всевидящее око» указывает на расхождение целей сторон переговоров:
«Судя по отдельным репликам в прессе и по составу делегации, в которую входят Илон Маск и Тим Кук, у американской стороны к партнеру по переговорам множество деловых предложений. Причем Си Цзиньпин сразу предупредил, что главным в переговорах будет не коммерческая составляющая, а ситуация вокруг Тайваня. Китай, в свою очередь, является ключевым субъектом, способным повлиять на жесткую позицию Ирана и помочь Штатам выйти из позорной войны на Ближнем Востоке ощипанными, но серьезно не пострадавшими. За исключением репутации, на которой уже пробы ставить негде. Судя по видео встречи, Трамп во время рукопожатия пытался по своему обыкновению перехватить инициативу и притянуть руку Цзиньпина к себе, но крепкий китайский лидер ему такого не позволил. Что ж, начало переговоров определенно хорошее».
Политолог Алексей Наумов считает, что Китай фактически предлагает Трампу признать поражение:
«Все слова Си Цзиньпина о совместной работе, о допуске американских компаний на китайский рынок – это ведь предложение акта о капитуляции. Дело в том, что не Китай начинал эту войну. Эту войну начал именно Дональд Трамп еще на первом сроке, обозначив Пекин главным геополитическим противником Вашингтона. Именно свободная торговля, отсутствие тарифов и глобализация и привели к мощному взлету Китая в XXI веке, сделав его главным соперником американцев. И если Дональд Трамп примет эти предложения, взлет Китая продолжится. Только Трамп, конечно, не примет. Не для того он объявлял Китаю войну, чтобы сейчас сдаваться».
«Банкста» наблюдает за тем, как Трамп подлизывается:
«Трамп назвал Си Цзиньпина "великим лидером" и заявил, что для него "честь быть его другом". По словам президента США, отношения между странами "будут лучше, чем когда-либо прежде". Он также сообщил, что привез в Китай крупнейших американских бизнесменов для развития торговли, и подчеркнул, что США намерены вести бизнес с КНР "на полностью взаимной основе". США разрешили продажу чипов H200 от NVIDIA 10 китайским фирмам».
Горячие новости
- Включение темы ДТП в «Разговоры о важном» сочли недостаточной мерой
- Россиян предупредили о смертельной опасности нелегальных БАДов
- Россиянам рассказали о положенных при сокращении штата выплатах
- Просто бизнес: Кто в России поощряет оборот нелегальных БАДов
- Телеграм: «Сармат», новые врио и омбудсмен, Трамп в КНР
- СВР: Киев развернул кампанию по скупке российских военных Telegram-каналов
- Члены жюри «Мисс и Миссис Топ Мира Россия» поспорили, насколько важна красота на конкурсах
- Удержаться невозможно: В России закрылось 30% предприятий микробизнеса
- В РФ заявили о невозможности помешать уходу фильмов Warner Brothers из проката
- Никакого прорыва: Сделки Китая и США назвали искусственными