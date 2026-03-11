Нилов: Проект о полном запрете продажи вейпов находится в Госдуме
Проект закона о полном запрете продажи вейпов находится в Госдуме. Об этом рассказал РИА Новости глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По мнению парламентария, нужно остановить вейпы.
«Этот проект закона находится в Государственной думе. Инициатива, под которой подписались представители почти всех фракций, но пока решение окончательно не принято», - отметил Нилов.
Депутат считает, что такие устройства «продуманные» и формируют определенную зависимость. В России растет количество используемых вейпов, при этом возраст потребителей снижается, и следует поставить точку в этом вопросе, «пока не поздно».
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН призвал покончить с вейпами, по словам парламентария, они дают всего 11 млрд рублей в бюджет в год.
