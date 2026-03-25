«Вейпы важнее Telegram!»: Валуев назвал «первейшую задачу» Роскомнадзора

По вейпам в России страшная статистика, сказал в эфире НСН Николай Валуев, указав также на кальяны и курительные смеси.

Борьба с распространением вейпов в интернете важнее, чем блокировки соцсетей и мессенджеров, заявил депутат Госдумы, чемпион мира по боксу Николай Валуев на пресс-конференции в НСН на тему «Здоровье нации: могут ли спорт и ЗОЖ победить алкоголь, вейпы и наркотики?».

«Сейчас запретов очень много, они будоражат общество. По вейпам страшная статистика. Минздрав, на мой взгляд, в своей пропаганде не успевает. Я не вижу никакой социальной рекламы о вреде вейпов, а этот вред не менее страшен, чем от сигарет. Если сигареты и алкоголь убивают человека медленно, то вейпы гарантированно убивают человека быстро, это доказано врачами и учеными. Это относится и к прочим курительным смесям, и к кальянам. Уже достаточно смертельных случаев, связанных с курением именно вейпов. Задача Роскомнадзора бороться с сайтами, распространяющими подобную убийственную продукцию в интернете. Это первейшая задача, а не борьба с этим несчастным Инстаграмом (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной. - Прим. НСН) или каким-нибудь Телеграмом. Речь идет о жизни наших граждан, а не о том, что когда-то кто-то в интернете прочитает», - сказал Валуев.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ранее заявил в пресс-центре НСН, что вейпы нужно приравнять к наркотикам и запретить их оборот в России.

ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
