СВР: Киев развернул кампанию по скупке российских военных Telegram-каналов

Отмечается, что для рассылки предложений о приобретении подобных ресурсов «проводится от имени публичных лиц, являющихся лидерами общественного мнения», для чего украинские спецслужбы специально создают фейковые аккаунты.

В СВР считают, что цель Киева - подменить контент купленных каналов, используя их «для дезинформации и дискредитации российских властей и армии», а владельцев ресурсов втянуть «в противоправную деятельность, наносящую ущерб национальным интересам» России.

«СБУ хочет организовать работу по расшатыванию ситуации в нашей стране под видом распространения патриотического контента», - говорится в сообщении.

Ранее в СВР зявили, что в Евросоюзе тайно прорабатывают возможность производства ядерного оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».