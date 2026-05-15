СВР: Киев развернул кампанию по скупке российских военных Telegram-каналов
Украина развернула кампанию по скупке российских военных и патриотических Telegram-каналов. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
Отмечается, что для рассылки предложений о приобретении подобных ресурсов «проводится от имени публичных лиц, являющихся лидерами общественного мнения», для чего украинские спецслужбы специально создают фейковые аккаунты.
В СВР считают, что цель Киева - подменить контент купленных каналов, используя их «для дезинформации и дискредитации российских властей и армии», а владельцев ресурсов втянуть «в противоправную деятельность, наносящую ущерб национальным интересам» России.
«СБУ хочет организовать работу по расшатыванию ситуации в нашей стране под видом распространения патриотического контента», - говорится в сообщении.
Ранее в СВР зявили, что в Евросоюзе тайно прорабатывают возможность производства ядерного оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
