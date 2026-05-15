Никакого прорыва: Сделки Китая и США назвали искусственными
Константин Блохин заявил НСН, что для США и Трампа лично Китай – это главный противник, Пекин это прекрасно понимает.
Основная цель Китая сегодня – это смягчить американского лидера Дональда Трампа, поэтому на этом фоне возможно заключение сделок, но фундаментально это ничего не меняет, заявил политолог-американист Константин Блохин в разговоре с НСН.
Президент США Дональд Трамп рассказал о результатах переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином. Он отметил, что стороны заключили «фантастические торговые сделки, которые будут замечательными для обеих стран». Блохин уверен, что прорыва в этом вопросе быть не может, так как цели у стран разные.
«Прорыва нет, его не может быть, потому что изначально обе страны рассматривают друг друга в качестве враждебной силы. Для США и Трампа лично Китай – это главный противник, Китай это прекрасно понимает. У Китая стоит задача отсрочить процесс сдерживания со стороны США, как-то умиротворить Трампа, смягчить удар. А смягчить можно как раз путем сделок, которые позволили бы Трампу выглядеть победителем. Фундаментально они договориться не могут. Китай за многополярный мир, США – за однополярный. Задача США – затормозить экономическое развитие Китая», - объяснил он.
При этом он подчеркнул, что Китай не откажется от взаимодействия с Россией, несмотря на попытки США.
«США не могут предложить нечто, чтобы Китай отказался от России. Дело в том, что как раз они не будут даже ничего предлагать. Если США предложат Китаю «нечто», они все равно проиграют, так как Китай развивается очень быстро. Надо понимать, что для США не Россия главная угроза, а именно Китай», - заключил собеседник НСН.
Ранее президент США посетил Китай впервые за девять лет. Трамп провел встречу с Си Цзиньпином в Пекине. Глава Белого дома отмечал, что отношения США и КНР будут «лучше, чем когда-либо».
