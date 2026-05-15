СМИ: Россия и Украина произвели обмен телами погибших военных
15 мая 202612:58
Юлия Савченко
Россия передала Украине свыше 500 тел погибших военнослужащих. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
Собеседник агентства подтвердил, что российская сторона передала Киеву тела 526 бойцов и получила 41 погибшего российского военного.
Ранее Минобороны РФ сообщило о новом обмене военнопленными с Украиной. Россия вернула с территории подконтрольной Киеву 205 своих военнослужащих и взамен передала 205 военнопленных ВСУ.
