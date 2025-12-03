Штрафы за курение вейпов в офисах могут ввести с 2027 года
Россиян могут начать штрафовать за курение вейпов на рабочих местах уже с 2027 года. Такой прогноз в комментарии «Газете.Ru» озвучил эксперт по финансам и бизнесу Pronline Дмитрий Трепольский, оценивая инициативу об ужесточении ответственности за употребление никотинсодержащей продукции в офисах.
Трепольский отметил, что идея распространить повышенные штрафы и на электронные устройства выглядит продолжением действующей антитабачной политики, поскольку в законодательстве постепенно уравнивают статус вейпов и традиционных сигарет. Он напомнил, что офисы до сих пор фактически оставались «серой зоной», где использование вейпов регулировалось корпоративными правилами, а не законом.
По оценке эксперта, вероятность принятия поправок в 2026 году высока. Однако вступление их в силу может занять время, поскольку законодатели обычно предусматривают переходный период. Он связал инициативу с приоритетом государства по снижению никотиновой зависимости, особенно среди молодежи. При этом Трепольский предположил, что социальная поддержка ограничения будет значительной, а расходы бюджета — минимальными.
Эксперт считает, что нововведения затронут в первую очередь офисных сотрудников 20-35 лет — группу, где вейпы наиболее распространены. При этом, по его словам, реальную угрозу может представлять не столько полицейский штраф, поскольку массовых проверок в офисах он не ожидает, сколько дисциплинарные меры работодателей вплоть до увольнения, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru