Супруга актера Юры Борисова опровергла сообщения о ДТП с его участием
15 мая 202613:14
Алексей Филимонов
Информация о том, что актёр Юра Борисов якобы попал в ДТП в Москве, не соответствует действительности. Об этом РИА Новости рассказала супруга артиста Анна Шевчук.
По сообщениям ряда СМИ, авария произошла на улице Большая Никитская. За рулём одного из автомобилей находился мужчина, похожий на Борисова.
«Вроде всё хорошо, никакого ДТП не было», - отметила Шевчук.
Ранее в Адлере в ДТП погибла участница команды КВН «Утомлённые солнцем» Елена Рыбалко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
