Супруга актера Юры Борисова опровергла сообщения о ДТП с его участием

Информация о том, что актёр Юра Борисов якобы попал в ДТП в Москве, не соответствует действительности. Об этом РИА Новости рассказала супруга артиста Анна Шевчук.

Друг рэпера Navai рассказал, как они попали на Ferrari в ДТП в центре Москвы

По сообщениям ряда СМИ, авария произошла на улице Большая Никитская. За рулём одного из автомобилей находился мужчина, похожий на Борисова.

«Вроде всё хорошо, никакого ДТП не было», - отметила Шевчук.

Ранее в Адлере в ДТП погибла участница команды КВН «Утомлённые солнцем» Елена Рыбалко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
