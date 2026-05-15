Неонацист и русофоб: Политолог описал следующего премьер-министра Латвии
Среди латвийских политиков нет ни одной яркой или образованной фигуры, заявил НСН Руслан Панкратов.
ЦРУ и MI6 назначают на должность премьер-министра Латвии только тех, кто разделяет русофобские и неонацистские идеи, а не лучших представителей страны, рассказал экс-депутат Рижской Думы, научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов в беседе с НСН.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня 14 мая объявила об отставке, объяснив этот шаг правительственным кризисом, вызванным инцидентом с падением на территорию республики украинских беспилотников. До этого в ночь на 7 мая вошедшие в воздушное пространство страны пять дронов исчезли с радаров в окрестностях города Резекне. Один из них разбился на территории нефтебазы. Эту информацию подтвердил председатель местной краевой думы Гунтарс Скудра. Панкратов отметил, что это не главная причина для премьер-министра для ухода с поста.
«Беспилотники — это был просто повод. То, что касается дронов, то это разговоры в пользу бедных, что правительство ничего не знало об этом. Есть факты, что они закрывали небо для своих самолетов и давали коридор БПЛА. “Прогрессивные” болезненно восприняли решение об отставке министра обороны. Это расценили как тоталитарный демарш. Партнеры решили, что премьер-министр пытается отодвинуть их от силового блока и взять контроль над ним. Это внутренняя возня. Тем более, осенью будут выборы в парламент, поэтому грызня уже началась. К тому же, Эвика Силиня сделала интересное заявление: на словах правительство должно уходить, а на самом деле оно продолжает работу. Непонятно, на кого рассчитан этот спектакль», — подчеркнул он.
Панкратов также назвал главные качества для преемника на посту премьер-министра.
«Сейчас очень трудно сказать, кто станет новым премьер-министром, потому что существует очень сильный кадровый дефицит. В любом случае, это не будет никакая ни медийная, ни яркая фигура, отличающаяся каким бы то ни было хорошими качествами, умом, образованием, прагматизмом. Как и во всех странах Прибалтики, для карьерного роста нужно быть неонацистом, исповедовать русофобские идеи и кланяться англосаксонской цивилизацией. К тому же, эти страны являются марионеточными, а руководят ими не политические элиты, а ЦРУ и MI6. Они и решат, кого назначить. Поэтому политический курс сохранится, а Латвия не осмелится запретить украинским дронам пролетать над своей территорией», — указал он.
Ранее экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев объяснил НСН, как украинские дроны используют Прибалтику для плацдарма для атак по России.
