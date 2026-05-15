ЦРУ и MI6 назначают на должность премьер-министра Латвии только тех, кто разделяет русофобские и неонацистские идеи, а не лучших представителей страны, рассказал экс-депутат Рижской Думы, научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов в беседе с НСН.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня 14 мая объявила об отставке, объяснив этот шаг правительственным кризисом, вызванным инцидентом с падением на территорию республики украинских беспилотников. До этого в ночь на 7 мая вошедшие в воздушное пространство страны пять дронов исчезли с радаров в окрестностях города Резекне. Один из них разбился на территории нефтебазы. Эту информацию подтвердил председатель местной краевой думы Гунтарс Скудра. Панкратов отметил, что это не главная причина для премьер-министра для ухода с поста.