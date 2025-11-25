«Никотиновая зависимость одинакова и при курение обычных сигарет, и кальянов, и вейпов. Она не зависит от способа доставки никотина в организм. Электронные сигареты облегчают способ парения, из-за чего зависимость формируется быстрее. Это мощнейший удар никотина по головному мозгу. Избавиться от никотиновой зависимости можно, было бы желание. Способы излечения существуют. Есть фармакотерапия, которая помогает снизить абстинентное состояние. Обязательна психотерапия для того, чтобы понять, для чего это курение, чтобы снизить напряжение от ритуальности действий. Курилки, парилки всегда в руках. Это такая конфетка, которая всегда с тобой. Если вдруг её выпускаешь из рук, то появляется тревога. Множество исследований подтверждает, что у подростков при отсутствии электронной сигареты появляется тревожность, раздражительность, агрессия. Употребления вейпа — упрощенные входные ворота в зависимость. Это проще, вкуснее и якобы безопаснее», — сказал собеседник НСН.

С весны 2025 года в России действует запрет на употребление вейпов и никотиносодержащей продукции в общественных местах. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 40 стран уже полностью прекратили продажу таких изделий.

В марте 2026 года ожидается очередное ужесточение регулирования: начиная с 1 марта будет запрещена реализация вейпов в торговых точках, расположенных на остановках общественного транспорта. Магазины, нарушившие запрет, могут лишиться лицензии на торговлю табачными изделиями.

Ранее глава Союза потребителей Алексей Койтов в пресс-центре НСН выразил надежду на то, что в России в скором времени полностью запретят электронные сигареты.

