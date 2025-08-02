Суд вновь отказал продюсеру Андрею Разину в правах на песни «Ласкового мая»

В Оренбурге суд вновь отказал продюсеру Андрею Разину в правах на 23 песни группы «Ласковый май». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Отмечается, что решение Промышленного районного суда от 6 марта 2025 года было оставлено без изменения, и апелляционную жалобу не удовлетворили. Кроме того, суд признал ничтожным договор от 1992 года о передаче Разину прав на песни группы.