Суд вновь отказал продюсеру Андрею Разину в правах на песни «Ласкового мая»
В Оренбурге суд вновь отказал продюсеру Андрею Разину в правах на 23 песни группы «Ласковый май». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Отмечается, что решение Промышленного районного суда от 6 марта 2025 года было оставлено без изменения, и апелляционную жалобу не удовлетворили. Кроме того, суд признал ничтожным договор от 1992 года о передаче Разину прав на песни группы.
До этого, в мае 2025 года, Андрей Разин подал иск о признании недействительным завещания солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Известно, что предметом спора продюсера и правообладателей на песни коллектива являются в том числе композиции «Белые розы», «Седая ночь» и «Лето».
Ранее «Известия» сообщили, что лидер группы «Руки вверх!», певец Сергей Жуков подал иск в Верховный суд по поводу спора о правах на фонограммы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru