Лариса Гузеева не является фигурантом уголовного дела о мошенничестве с виллами на острове Бали, а если бы у следователей были бы к ней вопросы, она бы давно была как-то задействована в этом. Об этом в беседе с НСН рассказал президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

Актрису и телеведущую Ларису Гузееву обвинили в мошенничестве с виллами на Бали, передает Telegram-канал Mash. Заявление на её имя подала москвичка, которая приобрела недвижимость у застройщика Сергея Домогацкого еще в 2022 году, впечатлившись роликом интервью Гузеевой с Домогацким. При этом объект до сих пор не построен. Как сообщает Telegram-канал SHOT, сейчас известно о 27 пострадавших, заявления в полицию поданы от шести человек. Трунов отметил, что сейчас нет оснований считать Гузееву причастной к преступлению.