Верник, Тимати, Агузарова: Звезды РФ судятся из-за долгов по ЖКХ
СМИ также сообщали о долгах по ЖКХ балерины Анастасии Волочковой и режиссера Ренаты Литвиновой.
В СМИ часто появляется информация о том, что суд взыскал долг по ЖКХ с той или иной знаменитости. Одни звезды от комментариев отказываются, а другие обвиняют в возникновении задолженностей по оплате коммунальных услуг управляющие компании и своих помощников.
СУДЫ ИЗ-ЗА ДОЛГОВ
Накануне мировой суд в Москве взыскал задолженность по оплате коммунальных платежей с актера и телеведущего Игоря Верника. По данным РИА Новости, иск к знаменитости подавали представители столичного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов (ФКР). Однако размер задолженности звезды не раскрывается.
В конце апреля московский мировой суд также зарегистрировал иск против рэпера Тимати (Тимур Юнусов). Предметом обращения тоже стали долги музыканта по ЖКХ. Истцом вновь выступил ФКР. Сумма долга рэпера не была названа.
Сам Тимати в беседе с изданием «Super» объяснил, что причиной судебного иска стало недопонимание с управляющей компанией. Он рассказал, что не получал квитанции на оплату ЖКХ на протяжении последних шести месяцев. Из-за этого он не мог заплатить никакие налоги или штрафы. Уточняется, что артист заявил, что уведомил об этой проблеме управляющую компанию (УК).
Рэп-исполнитель добавил, что некомпетентные УК сами создают повод для таких проблем. Он уверен, что имеет право подать ответный иск и сказал, что уже составил список претензий к работе коммунальщиков.
АГУЗАРОВА, ВОЛОЧКОВА, ЛИТВИНОВА
До этого в апреле московский суд взыскал долг по коммунальным платежам с певицы Жанны Агузаровой. Согласно информации РИА Новости, с иском к знаменитости тоже обратился Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. Известно, что решение было вынесено 17 апреля.
С балерины Анастасии Волочковой тоже взыскали долг за коммунальные услуги в судебном порядке. С иском против нее в суд обратилось товарищество собственников жилья (ТСЖ). Решение было вынесено еще 14 апреля.
Сумма долга балерины не раскрывалась, однако СМИ писали, что звезде даже пришлось продать шестикомнатную квартиру в Санкт-Петербурге из-за взысканий по ЖКХ. При этом сама Волочкова опровергла такую информацию.
«Никаких долгов у меня нет... Это все абсурд, это опять какие-то происки против меня. В стране других новостей вообще не происходит?» - сказала балерина в интервью изданию «NEWS.ru».
Между тем, это не первый раз, когда у Волочковой возникают проблемы с оплатой счетов. Прошлой весной она была вынуждена закрыть долг перед ТСЖ в почти 300 тысяч рублей. Тогда звезда обвинила своих помощников в том, что они не оплачивают ее налоги вовремя и не напоминают ей об этом.
Перед этим столичный суд взыскал задолженность по ЖКХ с актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой по иску газовой компании. Издание писало, что иск поступил в суд еще в ноябре 2024 года, но решение вступило в силу только весной этого года. Сумма не указана.
В июле 2025 года стоимость тарифов ЖКХ увеличится от 4 до 15% в зависимости от региона, напоминают «Известия».
Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин объявил, что объем долга за ЖКХ снижается в России два года подряд и в настоящий момент составляет около 833 млрд рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- После атаки ВСУ в Новороссийске ввели режим ЧС
- Полянский: США отложили в долгий ящик идею введения санкций против России
- Китай стал одним из главных поставщиков мяса в Россию
- В Челябинской области четыре человека погибли при пожаре в частном доме
- СМИ: Трамп пропустит саммит НАТО, если блок не повысит расходы на оборону
- Дзюба установил рекорд по победным голам в чемпионате РФ
- В Китае при крушении вертолета погиб человек
- Минобороны: ПВО уничтожила 170 украинских беспилотников
- В Пекине прошла акция «Бессмертный полк»
- ВСУ атаковали Новороссийск дронами, безэкипажными катерами и ракетами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru