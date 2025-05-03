Верник, Тимати, Агузарова: Звезды РФ судятся из-за долгов по ЖКХ

«Никаких долгов у меня нет... Это все абсурд, это опять какие-то происки против меня. В стране других новостей вообще не происходит?» - сказала балерина в интервью изданию «NEWS.ru».

Между тем, это не первый раз, когда у Волочковой возникают проблемы с оплатой счетов. Прошлой весной она была вынуждена закрыть долг перед ТСЖ в почти 300 тысяч рублей. Тогда звезда обвинила своих помощников в том, что они не оплачивают ее налоги вовремя и не напоминают ей об этом.

Перед этим столичный суд взыскал задолженность по ЖКХ с актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой по иску газовой компании. Издание писало, что иск поступил в суд еще в ноябре 2024 года, но решение вступило в силу только весной этого года. Сумма не указана.