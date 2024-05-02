Госдеп: Новые санкции направлены против энергетики РФ
Очередные антироссийские санкции, о которых Минфин США объявил 1 мая, направлены на подрыв производства энергии в РФ, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на документ Госдепа.
Новые ограничительные меры демонстрируют решимость Вашингтона ограничить производственные и экспортные возможности проекта «Арктик СПГ – 2» и лишить его поддержки третьих сторон. Как отмечает внешнеполитическое ведомство, ранее введенные ограничения якобы привели к трудностям с производством энергии в рамках данного проекта.
Ранее стало известно, что санкции введены против авиакомпании «Победа», завода «Урал» и 16 судов. Также в ограничительные списки внесены 29 физических и 250 юридических лиц, связанных с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru