СМИ: Миллиардеры начали возвращать активы из-за рубежа в Россию

Большинство богатых россиян на фоне ограничений из-за военных действий на Украине начали возвращать свои активы в Россию. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, бизнесмены испытывают проблемы с управлением семейным имуществом за границей и передачей его по наследству. Некоторые пытаются сохранить свои деньги на Западе, однако делать это становится все сложнее. В частности, Кипр и Швейцария больше не предоставляют услуги по управлению семейными трастами с гражданами РФ в числе учредителей или бенефициаров, пишет Ura.ru.

Отмечается, что часть бизнесменов стремится перевести активы в дружественные страны, например, в ОАЭ, однако большинство попавших под санкции миллиардеров решили вернуть имущество в РФ.

Как рассказали Bloomberg два российских предпринимателя, пожелавших остаться неизвестными, сейчас они могут вести бизнес только в РФ. Миллиардеры стараются «не думать о возможной конфискации активов».

