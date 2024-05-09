СМИ: Миллиардеры начали возвращать активы из-за рубежа в Россию
Большинство богатых россиян на фоне ограничений из-за военных действий на Украине начали возвращать свои активы в Россию. Об этом пишет Bloomberg.
По данным агентства, бизнесмены испытывают проблемы с управлением семейным имуществом за границей и передачей его по наследству. Некоторые пытаются сохранить свои деньги на Западе, однако делать это становится все сложнее. В частности, Кипр и Швейцария больше не предоставляют услуги по управлению семейными трастами с гражданами РФ в числе учредителей или бенефициаров, пишет Ura.ru.
Отмечается, что часть бизнесменов стремится перевести активы в дружественные страны, например, в ОАЭ, однако большинство попавших под санкции миллиардеров решили вернуть имущество в РФ.
Как рассказали Bloomberg два российских предпринимателя, пожелавших остаться неизвестными, сейчас они могут вести бизнес только в РФ. Миллиардеры стараются «не думать о возможной конфискации активов».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru