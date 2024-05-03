В Британии официально признали неэффективность санкций против России

Комитет Казначейства палаты общин британского парламента провел слушания с экспертами, которые указали на недостаточную эффективность санкций против России, следует из документа, опубликованного комитетом по итогам слушаний.

Отмечается, что с момента введения ограничений прошло уже больше двух лет, а российская экономика остается способной зарабатывать и расти. Также аналитики подчеркнули, что РФ по-прежнему может выделять необходимые суммы на «военный» бюджет.

Минэкономразвития: Рост ВВП России в феврале ускорился до 7,7%

Санкции в отношении Москвы не работают в том масштабе, на который рассчитывал Запад, заявила представитель специального комитета казначейства палаты общин Великобритании Харриет Болдуин.

По ее словам, существует общее мнение, что ограничительные меры не работают в соответствии с их указанной целью – вызвать настоящие проблемы для экономики России. Болдуин указала, что рост количества санкций приводит к пропорциональному увеличению способов их обхода.

Политик также сослалась на прогнозы Международного валютного фонда, согласно которому РФ может продемонстрировать одну из сильнейших экономик мира по итогам 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкономикаВеликобританияСанкции Против России

Горячие новости

Все новости

партнеры