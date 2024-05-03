В Британии официально признали неэффективность санкций против России
Комитет Казначейства палаты общин британского парламента провел слушания с экспертами, которые указали на недостаточную эффективность санкций против России, следует из документа, опубликованного комитетом по итогам слушаний.
Отмечается, что с момента введения ограничений прошло уже больше двух лет, а российская экономика остается способной зарабатывать и расти. Также аналитики подчеркнули, что РФ по-прежнему может выделять необходимые суммы на «военный» бюджет.
Санкции в отношении Москвы не работают в том масштабе, на который рассчитывал Запад, заявила представитель специального комитета казначейства палаты общин Великобритании Харриет Болдуин.
По ее словам, существует общее мнение, что ограничительные меры не работают в соответствии с их указанной целью – вызвать настоящие проблемы для экономики России. Болдуин указала, что рост количества санкций приводит к пропорциональному увеличению способов их обхода.
Политик также сослалась на прогнозы Международного валютного фонда, согласно которому РФ может продемонстрировать одну из сильнейших экономик мира по итогам 2024 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru