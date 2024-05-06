СМИ: ЕС хочет запретить использовать систему передачи финсообщений ЦБ РФ

Отмечается, что предлагаемые ограничения в основном коснутся импорта сжиженного природного газа (СПГ) из РФ, однако вводить полный запрет не планируется. В частности, в Брюсселе предлагают санкции в отношении проектов «Арктик СПГ-2» и «Мурманский СПГ», а также против судов, перевозящих российскую нефть.

Кроме того, в 14-м пакете антироссийских санкций предлагается запретить в ЕС деятельность транспортных компаний, если они более чем на 25% принадлежат гражданам РФ, передает «Радиоточка НСН».

