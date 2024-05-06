СМИ: ЕС хочет запретить использовать систему передачи финсообщений ЦБ РФ
Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против России намерен ввести на использование системы передачи финсообщений ЦБ РФ, сообщает агентство Bloomberg.
Также, по данным источников, новый пакет санкций также может включать в себя ужесточение ограничений на экспорт марганцевой руды и других редкоземельных компонентов, а также запретить импорт гелия из России.
Отмечается, что предлагаемые ограничения в основном коснутся импорта сжиженного природного газа (СПГ) из РФ, однако вводить полный запрет не планируется. В частности, в Брюсселе предлагают санкции в отношении проектов «Арктик СПГ-2» и «Мурманский СПГ», а также против судов, перевозящих российскую нефть.
Кроме того, в 14-м пакете антироссийских санкций предлагается запретить в ЕС деятельность транспортных компаний, если они более чем на 25% принадлежат гражданам РФ, передает «Радиоточка НСН».
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