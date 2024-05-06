СМИ: ЕС хочет запретить использовать систему передачи финсообщений ЦБ РФ

Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против России намерен ввести на использование системы передачи финсообщений ЦБ РФ, сообщает агентство Bloomberg.

Также, по данным источников, новый пакет санкций также может включать в себя ужесточение ограничений на экспорт марганцевой руды и других редкоземельных компонентов, а также запретить импорт гелия из России.

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Отмечается, что предлагаемые ограничения в основном коснутся импорта сжиженного природного газа (СПГ) из РФ, однако вводить полный запрет не планируется. В частности, в Брюсселе предлагают санкции в отношении проектов «Арктик СПГ-2» и «Мурманский СПГ», а также против судов, перевозящих российскую нефть.

Кроме того, в 14-м пакете антироссийских санкций предлагается запретить в ЕС деятельность транспортных компаний, если они более чем на 25% принадлежат гражданам РФ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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