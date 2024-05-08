МВД Великобритании объявило о высылке из страны военного атташе РФ

МВД Великобритании объявило о высылке из страны военного атташе России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра внутренних дел Джеймса Клеверли.

МИД РФ предупредил посла Великобритании об ответе на удары британским оружием

По его словам, подобные действия являются ответом «на вредоносную деятельность России в Великобритании и Европе».

Также Великобритания планирует снять дипломатический статус с некоторых объектов недвижимости, принадлежащих России.

В начале этой недели МИД России выразил протест послу Великобритании в Москве Найджелу Кейси из-за слов главы британской дипломатии Дэвида Кэмерона о том, что Украина может наносить удары по территории РФ британским оружием, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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