МВД Великобритании объявило о высылке из страны военного атташе РФ
МВД Великобритании объявило о высылке из страны военного атташе России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра внутренних дел Джеймса Клеверли.
По его словам, подобные действия являются ответом «на вредоносную деятельность России в Великобритании и Европе».
Также Великобритания планирует снять дипломатический статус с некоторых объектов недвижимости, принадлежащих России.
В начале этой недели МИД России выразил протест послу Великобритании в Москве Найджелу Кейси из-за слов главы британской дипломатии Дэвида Кэмерона о том, что Украина может наносить удары по территории РФ британским оружием, напоминает «Радиоточка НСН».
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