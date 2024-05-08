МВД Великобритании объявило о высылке из страны военного атташе РФ

По его словам, подобные действия являются ответом «на вредоносную деятельность России в Великобритании и Европе».

Также Великобритания планирует снять дипломатический статус с некоторых объектов недвижимости, принадлежащих России.

В начале этой недели МИД России выразил протест послу Великобритании в Москве Найджелу Кейси из-за слов главы британской дипломатии Дэвида Кэмерона о том, что Украина может наносить удары по территории РФ британским оружием, напоминает «Радиоточка НСН».

