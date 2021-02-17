Останемся без яиц. Россиян предупредили о росте цен на продукты

При этом в оценке заморозки цен на масло и сахар в конце прошлого года он выразился скептично.

«Заморозка цен на эти продукты не была эффективной. Административные окрики притормозили разбег, но реально производители просто сократили количество продукта в пачке, сохранив старые цены. Вообще же продовольственный ритейл – ключевая часть российской экономики, потому что все можно отложить, а покупку еды отложить нельзя. А контролировать этот сектор нельзя, потому что за каждым магазином не уследишь, да и взятки расцветут. Тем более, что если на рынке подсолнечного масла и сахара не так много производителей и с ними можно договориться, то на рынке хлеба таких крупных производителей нет», - отметил эксперт.

Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в эфире НСН рассказал, что происходит с поставками продовольствия.

«Дефицита сахара и подсолнечного масла нет, есть некоторые проблемы у небольших компаний, которым доставку обеспечивали дистрибьюторы. Большие ретейлеры работают напрямую с поставщиками и имеют собственные распределительные центры, куда им и доставляют свой товар производители. Дальше они его уже сами развозят по своим магазинам, а потому у них такой проблемы не возникает. Совсем мелкие компании также не затронуты этим, ведь они просто сами закупаются на базе и затем продают у себя в магазине. Средние же компании не могут работать напрямую с производителями, их объемы закупки последним просто неинтересны. Им товары доставляли дистрибьюторы, то есть посредники. А именно они и не вошли в то соглашение о регулировании цен, которое правительство заключило в декабре с конечными продавцами и производителями. Таким средним торговым компаниям нужно самостоятельно обеспечивать себе доставку товаров», - заявил Карпов.

Тем временем в России резко подорожали картофель и морковь. Согласно данным Росстата, по итогам первых пяти недель 2021 года средняя цена килограмма картофеля увеличилась на 40% по сравнению с началом 2020 года и достигла 30,9 рубля. Морковь же подорожала на 34%. Цена за килограмм за аналогичный период составила 37 рублей против прошлогодних 27,5 рубля. Также выросли цены на помидоры (20%) и репчатый лук (10%).