Останемся без яиц. Россиян предупредили о росте цен на продукты
Ретейлеры согласились с предложением птицеферм повысить цены на 10%.
В России мясо птицы и яйца могут подорожать на 10%. «Известия» пишут, что птицефермы предлагают торговым сетям пересмотреть условия договоров в сторону увеличения закупочных цен.
Изготовители ссылаются на массовое распространение птичьего гриппа в стране, существенное сокращение поголовья и подорожание кормов, витаминов и минеральных добавок, что увеличило внутренние издержки. Ретейлеры согласились с таким обоснованием и уведомили об этом Минпромторг.
В Росптицесоюзе заявили, что в 2020 году себестоимость продукции увеличилась на 20-25%, но изготовители «держали» отпускную цену практически без изменений, а сейчас «запас прочности иссяк».
Ранее российские мясопереработчики попросили ретейлеров повысить закупочные цены на колбасу, сосиски и другую мясную продукцию на 15%.
Главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский в ходе пресс-конференции НСН в четверг рассказал о причинах роста цен на продовольствие, отметив не только объективные факторы, но и непрофессионализм Минсельхоза.
«Объективные причины – значительный рост мировых цен на продовольствие практически по всем товарным позициям. Например, за прошлый год мировые цены на пшеницу выросли на 30%. Вторая причина – это девальвация рубля, которая привела к росту цен на импортные компоненты – зерно, корма», - рассказал он.
Если говорить о рынке мяса птицы и яиц, то птичий грипп привел к сокращению численности поголовья в целом ряде регионов России, добавил он.
«Субъективные причины – некомпетентность управления аграрным сектором российской экономики. Туда пришли люди, которые мало что понимают в реальном сельском хозяйстве. Они великолепные банкиры, PR-менеджеры, переговорщики, но с решением реальных проблем села здесь очевиднейшие проблемы», - считает Кричевский.
Минсельхоз начал убеждать поставщиков продовольствия не повышать цены. По сообщению СМИ, переговоры ведутся неформально, чиновники спрашивают, как можно пересмотреть решение о повышении цен. Также проблема рост цен на еду обсуждалась на совещании в Минпромторге.
После сообщения о рекордном скачке цен на макаронные изделия на 8% всего за неделю с 11 по 17 января, в Минсельхозе предложили заморозить цены на зерно и макаронные изделия, как ранее это сделали с ценами на сахар и подсолнечное масло.
В Счетной палате уже предупредили правительство о риске дефицита товаров в случае расширения ценового регулирования. Крупные производители могут отказаться продавать свою продукцию по фиксированным ценам. В свою очередь власти намерены выделить в регионы 4,7 млрд рублей на стабилизацию растущих цен на хлебобулочные изделия.
Тем временем Федеральная налоговая служба (ФНС) взялась за контроль стоимости социально значимых продуктов. На волне последних событий, экономисты предвещают дальнейший рост цен на продукты питания, рост черного рынка и даже переход на бартер.
Бывший замминистра экономики России по вопросам аграрного сектора Иван Стариков в разговоре с НСН отметил, что госрегулирование цен неэффективно, а проблему нужно решать адресной помощью нуждающимся.
«В рыночной экономике административное регулирование цен всегда порочно по своей сути, так как это не позволяет определить цену на основе спроса и предложения, а затем формируются двухсегментные рынки, где с госпомощью можно купить товар по льготной цене, а затем продавать его по рыночной цене», - сказал Стариков.
При этом в оценке заморозки цен на масло и сахар в конце прошлого года он выразился скептично.
«Заморозка цен на эти продукты не была эффективной. Административные окрики притормозили разбег, но реально производители просто сократили количество продукта в пачке, сохранив старые цены. Вообще же продовольственный ритейл – ключевая часть российской экономики, потому что все можно отложить, а покупку еды отложить нельзя. А контролировать этот сектор нельзя, потому что за каждым магазином не уследишь, да и взятки расцветут. Тем более, что если на рынке подсолнечного масла и сахара не так много производителей и с ними можно договориться, то на рынке хлеба таких крупных производителей нет», - отметил эксперт.
Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в эфире НСН рассказал, что происходит с поставками продовольствия.
«Дефицита сахара и подсолнечного масла нет, есть некоторые проблемы у небольших компаний, которым доставку обеспечивали дистрибьюторы. Большие ретейлеры работают напрямую с поставщиками и имеют собственные распределительные центры, куда им и доставляют свой товар производители. Дальше они его уже сами развозят по своим магазинам, а потому у них такой проблемы не возникает. Совсем мелкие компании также не затронуты этим, ведь они просто сами закупаются на базе и затем продают у себя в магазине. Средние же компании не могут работать напрямую с производителями, их объемы закупки последним просто неинтересны. Им товары доставляли дистрибьюторы, то есть посредники. А именно они и не вошли в то соглашение о регулировании цен, которое правительство заключило в декабре с конечными продавцами и производителями. Таким средним торговым компаниям нужно самостоятельно обеспечивать себе доставку товаров», - заявил Карпов.
Тем временем в России резко подорожали картофель и морковь. Согласно данным Росстата, по итогам первых пяти недель 2021 года средняя цена килограмма картофеля увеличилась на 40% по сравнению с началом 2020 года и достигла 30,9 рубля. Морковь же подорожала на 34%. Цена за килограмм за аналогичный период составила 37 рублей против прошлогодних 27,5 рубля. Также выросли цены на помидоры (20%) и репчатый лук (10%).
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