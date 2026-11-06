Число заведений бурятской, калмыцкой и дагестанской кухонь в России за год значительно выросло, следует из данных исследования сервиса «Яндекс Карты». Общее число карточек заведений с бурятскими блюдами за 12 месяцев увеличилось более чем в 2 раза (на 106,3%), с калмыцкими — на 62,8%, с дагестанскими — на 53,7%. Вместе с тем число ресторанов корейской и среднеазиатской кухонь сократилось больше всего — на 20,8% и 23,8% соответственно. Миронов назвал логичной эту тенденцию.

«Любая мода, любые тренды имеют эффект волны, и за пиком всегда идет спад этой волны. Был момент засилья кухни Средней Азии, сейчас он уходит, и то, что корейская и среднеазиатская кухни становятся не так интересны, логично — волна прошла. Рынок реально перенасыщен этим направлением. Раньше была волна грузинской кухни, волна узбекской кухни. Когда направление становится популярно, многие рестораторы начинают в нем работать, в какой-то момент они перенасыщают рынок, и идет обратный отток», — сообщил омбудсмен.

Он отметил, что рост числа заведений дагестанской, калмыцкой и особенно бурятской кухонь вызвана, в том числе, туристической популярностью данных регионов.

«В первую очередь, играет роль гастрономический ребрендинг регионов. Республики берут курс на какой-либо национальный продукт, делая его интересным для туристов, и отсюда базовое развитие. Развитие бурятской кухни — это следствие движения людей в сторону Байкала, Улан-Удэ и интерес к национальным заведениям. Байкал активно развивается, там появляется все больше заведений, отсюда и рост. Я сомневаюсь, что в Москве насчитали серьезный рост бурятских заведений, скорее всего, их насчитали именно в Бурятии», — отметил Миронов.