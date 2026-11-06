Наелись азиатского: Почему россияне разлюбили корейскую кухню и полюбили бурятскую
Региональная кухня в ближайшие годы в России будет набирать обороты, заявил НСН Сергей Миронов.
Мода на то или иное гастрономическое направление приводит к росту соответствующих заведений, из-за чего рынок перенасыщается и происходит отток, поэтому нет ничего удивительного в том, что потребители переориентировались со среднеазиатской кухни на блюда популярных сейчас туристических регионов, объяснил НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.
Число заведений бурятской, калмыцкой и дагестанской кухонь в России за год значительно выросло, следует из данных исследования сервиса «Яндекс Карты». Общее число карточек заведений с бурятскими блюдами за 12 месяцев увеличилось более чем в 2 раза (на 106,3%), с калмыцкими — на 62,8%, с дагестанскими — на 53,7%. Вместе с тем число ресторанов корейской и среднеазиатской кухонь сократилось больше всего — на 20,8% и 23,8% соответственно. Миронов назвал логичной эту тенденцию.
«Любая мода, любые тренды имеют эффект волны, и за пиком всегда идет спад этой волны. Был момент засилья кухни Средней Азии, сейчас он уходит, и то, что корейская и среднеазиатская кухни становятся не так интересны, логично — волна прошла. Рынок реально перенасыщен этим направлением. Раньше была волна грузинской кухни, волна узбекской кухни. Когда направление становится популярно, многие рестораторы начинают в нем работать, в какой-то момент они перенасыщают рынок, и идет обратный отток», — сообщил омбудсмен.
Он отметил, что рост числа заведений дагестанской, калмыцкой и особенно бурятской кухонь вызвана, в том числе, туристической популярностью данных регионов.
«В первую очередь, играет роль гастрономический ребрендинг регионов. Республики берут курс на какой-либо национальный продукт, делая его интересным для туристов, и отсюда базовое развитие. Развитие бурятской кухни — это следствие движения людей в сторону Байкала, Улан-Удэ и интерес к национальным заведениям. Байкал активно развивается, там появляется все больше заведений, отсюда и рост. Я сомневаюсь, что в Москве насчитали серьезный рост бурятских заведений, скорее всего, их насчитали именно в Бурятии», — отметил Миронов.
Собеседник НСН считает, что в дальнейшем тренд на региональные кухни будет усиливаться, однако предсказать, какие именно будут в лидерах, невозможно.
«В ближайшие годы будет развиваться недорогая кухня. Я не буду привязывать ее к определенному национальному направлению. Также больше будет региональной кухни. Сегодня над этим направлением все работают, каждый конкретный регион будет выставлять свой национальный продукт. Но все зависит от региона. Есть успешные, где высокий турпоток, и есть обратная ситуация, где турпоток падает по каким-то причинам, поэтому тут все очень индивидуально», — поделился он.
Ранее Сергей Миронов в беседе с НСН отмечал усиление тренда на русскую кухню. Он поддержал идею создать в отелях и кафе категорию «русский завтрак», которому также можно придавать колорит определенного региона.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Козлы отпущения: Кому грозит отставка Трампа после поражения на выборах
- «Осажденная крепость»: Ирану нужен железнодорожный «Маршрут Трампа»
- Туроператоры заявили, что визы в Молдавию не ударят по россиянам
- Наелись азиатского: Почему россияне разлюбили корейскую кухню и полюбили бурятскую
- Юристы Долиной планируют подать иски к 18 компаниям
- Врач рассказал, какое мясо лучше всего поднимает гемоглобин
- В НАТО признали, что не могут на 100% защититься от российского оружия
- «Возня» и «дань»: Почему в Госдуме отвергли штрафы за опасное вождение
- IT-эксперт посоветовал удалять аккаунты в Сети ради защиты от мошенников
- Путин и секретарь СБ Ирана обсудили перспективы сотрудничества