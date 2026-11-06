После поражения на выборах в Конгресс президент США Дональд Трамп будет вынужден найти «козлов отпущения» в своем кабинете и сделать перестановки, заявил НСН член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов.

Поражение Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США заставило многих экспертов предположить, что Дональд Трамп уже в ближайшее время может сделать несколько кадровых перестановок в своем кабинете. В первую очередь это министр войны Пит Хегсет. Кроме него под удар может попасть руководительница аппарата президента Сюзи Уайлз. Еще одним политическим тяжеловесом, который может потерять свое влияние в администрации, Financial Times называет вице-президента Джей Ди Вэнса. В списке FT также упоминается госсекретарь США Марко Рубио. Акимов подтвердил, что перестановки неизбежны.