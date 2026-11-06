Козлы отпущения: Кому грозит отставка Трампа после поражения на выборах
Александр Акимов заявил НСН, что под ударом многие представители именно военного крыла, потому что неудачная операция против Ирана – это большая проблема для Трампа.
После поражения на выборах в Конгресс президент США Дональд Трамп будет вынужден найти «козлов отпущения» в своем кабинете и сделать перестановки, заявил НСН член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов.
Поражение Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США заставило многих экспертов предположить, что Дональд Трамп уже в ближайшее время может сделать несколько кадровых перестановок в своем кабинете. В первую очередь это министр войны Пит Хегсет. Кроме него под удар может попасть руководительница аппарата президента Сюзи Уайлз. Еще одним политическим тяжеловесом, который может потерять свое влияние в администрации, Financial Times называет вице-президента Джей Ди Вэнса. В списке FT также упоминается госсекретарь США Марко Рубио. Акимов подтвердил, что перестановки неизбежны.
«Поражение республиканцев значительно ослабило позиции Трампа, что будет сказываться на его дальнейших решениях. Трамп и его администрация будут искать козлов отпущения, что называется, это известная политическая практика. Самый очевидный кандидат на эту роль - министр войны Пит Хегсет, которого многие обвиняют в том, что война с Ираном сложилась неудачно. Сам Трамп эти слухи опровергал, но понятно, что отставки пройдут не сразу после выборов. Нас ждут назначения и перестановки. За два месяца существенных изменений не будет», — отметил он.
По его словам, именно ситуация с Ираном будет главной причиной для отставок.
«Под ударом многие представители именно военного крыла, потому что неудачная операция против Ирана – это большая проблема. Начальники штабов могут попасть под удар и другие лица, если вдруг захотят спасти Пита Хегсета. Сам Трамп войну с Ираном не осуждает, главная претензия в том, что не все цены США достигнуты. Поэтому министерство войны – это наиболее уязвимое место.На смену Хегсету может прийти Дэниел Дрисколл, он считается человеком, который устраивает Трампа. Возможный кандидат на уход – это руководительница аппарата президента Сюзи Уайлз, об ее отставке говорили еще в сентябре-октябре. Основная причина в том, что она не смогла предложить Трампу меры для снижения инфляции. А рост цен – это основная причина поражения республиканцев», — заключил он.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что не намерен производить кадровые перестановки в своем кабинете вслед за поражением однопартийцев-республиканцев на промежуточных выборах в США, напоминает «Радиоточка НСН».
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