СМИ: Минсельхоз начал убеждать поставщиков продовольствия не повышать цены

Минсельхоз начал убеждать поставщиков продовольствия не повышать цены, передает газета «Коммерсант».

Переговоры ведутся неформально, чиновники спрашивают, как можно пересмотреть решение о повышении цен.

Также проблема рост цен на еду обсуждалась на совещании в Минпромторге.

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Главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский в ходе пресс-конференции НСН в четверг рассказал о причинах роста цен на продовольствие, отметив не только объективные факторы, но и непрофессионализм Минсельхоза.

На той же пресс-конференции первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников раскритиковал решение правительства о выдаче субсидий для стабилизации цен на хлеб в регионах.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕдаМинсельхозЦены На Продукты
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