СМИ: Минсельхоз начал убеждать поставщиков продовольствия не повышать цены

Главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский в ходе пресс-конференции НСН в четверг рассказал о причинах роста цен на продовольствие, отметив не только объективные факторы, но и непрофессионализм Минсельхоза.

На той же пресс-конференции первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников раскритиковал решение правительства о выдаче субсидий для стабилизации цен на хлеб в регионах.

