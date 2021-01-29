СМИ: Минсельхоз начал убеждать поставщиков продовольствия не повышать цены
Минсельхоз начал убеждать поставщиков продовольствия не повышать цены, передает газета «Коммерсант».
Переговоры ведутся неформально, чиновники спрашивают, как можно пересмотреть решение о повышении цен.
Также проблема рост цен на еду обсуждалась на совещании в Минпромторге.
Главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский в ходе пресс-конференции НСН в четверг рассказал о причинах роста цен на продовольствие, отметив не только объективные факторы, но и непрофессионализм Минсельхоза.
На той же пресс-конференции первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников раскритиковал решение правительства о выдаче субсидий для стабилизации цен на хлеб в регионах.
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