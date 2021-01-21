«Взятки расцветут». Экс-замминистра экономики РФ осудил заморозку цен на макароны

Минсельхоз РФ рекомендовал регионам провести с производителями переговоры о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель. При этом ведомство считает достаточными меры, предпринятые правительством, так как не видит в данный момент оснований для динамики повышения цен на картофель, яйца и макаронные изделия.

Ранее СМИ писали, что Минсельхоз считает допустимой установку государством предельных цен на макароны и зерно.

Бывший замминистра экономики России по вопросам аграрного сектора Иван Стариков в разговоре с НСН отметил, что госрегулирование цен неэффективно, а проблему нужно решать адресной помощью нуждающимся.

«В рыночной экономике административное регулирование цен всегда порочно по своей сути, так как это не позволяет определить цену на основе спроса и предложения, а затем формируются двухсегментные рынки, где с госпомощью можно купить товар по льготной цене, а затем продавать его по рыночной цене», - сказал Стариков.

По его словам, решить проблему роста цен на продовольствие может только адресная помощь малоимущим.