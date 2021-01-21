«Взятки расцветут». Экс-замминистра экономики РФ осудил заморозку цен на макароны
Экономист Иван Стариков в разговоре с НСН предложил решить проблему роста цен на продукты питания введением продовольственных сертификатов.
Минсельхоз РФ рекомендовал регионам провести с производителями переговоры о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель. При этом ведомство считает достаточными меры, предпринятые правительством, так как не видит в данный момент оснований для динамики повышения цен на картофель, яйца и макаронные изделия.
Ранее СМИ писали, что Минсельхоз считает допустимой установку государством предельных цен на макароны и зерно.
Бывший замминистра экономики России по вопросам аграрного сектора Иван Стариков в разговоре с НСН отметил, что госрегулирование цен неэффективно, а проблему нужно решать адресной помощью нуждающимся.
«В рыночной экономике административное регулирование цен всегда порочно по своей сути, так как это не позволяет определить цену на основе спроса и предложения, а затем формируются двухсегментные рынки, где с госпомощью можно купить товар по льготной цене, а затем продавать его по рыночной цене», - сказал Стариков.
По его словам, решить проблему роста цен на продовольствие может только адресная помощь малоимущим.
«Кардинально вопрос можно было бы решить введением продовольственных сертификатов, адресной продовольственной помощи малоимущим. Таких в России около 30 миллионов человек, пандемия добавила миллионов 5-7 к числу людей, живущих за чертой бедности. Это порядка 5 тысяч рублей в месяц на человека, 15-20 тысяч рублей в месяц на семью – это серьезная прибавка, а 1,5 триллиона рублей в год на всю программу по России - это небольшие деньги. Такая мера позволит помочь бедным и поддержать спрос на российскую сельхозпродукцию. Это гораздо эффективнее, чем регулировать цены для всех», - добавил он.
Стариков подчеркнул, что помогая всем, в итоге нельзя помочь никому, потому что для огромной массы людей предельные цены на макароны и хлеб никак не скажутся на них: в их расходах доля этих продуктов минимальна. Если же заниматься регулированием, то надо установить 2-3 социальных сорта хлеба и макарон и действительно регулировать цены на них.
«Сейчас ведь на рынке огромное количество хлебобулочных изделий, мы же не в Советском Союзе, где было два вида булки – за 16 копеек и за 24. Сейчас и есть и достаточно дорогие сорта, я бы сказал, авторские. Зачем же регулировать цены на них? Выделите 2-3 бюджетных вида хлеба и фиксируйте цену на них», - говорит Стариков.
При этом в оценке заморозки цен на масло и сахар в конце прошлого года он скептичен.
«Заморозка цен на эти продукты не была эффективной. Административные окрики притормозили разбег, но реально производители просто сократили количество продукта в пачке, сохранив старые цены. Вообще же продовольственный ритейл – ключевая часть российской экономики, потому что все можно отложить, а покупку еды отложить нельзя. А контролировать этот сектор нельзя, потому что за каждым магазином не уследишь, да и взятки расцветут. Тем более, что если на рынке подсолнечного масла и сахара не так много производителей и с ними можно договориться, то на рынке хлеба таких крупных производителей нет», - отметил эксперт.
Напомним, что Минпромторг, Минсельхоз, а также крупнейшие ретейлеры и производители в середине декабря заключили соглашение о стабилизации цен на сахар и масло. По условиям договора до 1 апреля 2021 года сахар от производителя будет стоить 36 рублей за килограмм, и в рознице стоимость не должна превышать 46 рублей. Отпускная цена за литр подсолнечного масла составит 95 рублей, максимальная стоимость в розничной продаже — 110 рублей.
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