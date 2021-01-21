«Взятки расцветут». Экс-замминистра экономики РФ осудил заморозку цен на макароны

Экономист Иван Стариков в разговоре с НСН предложил решить проблему роста цен на продукты питания введением продовольственных сертификатов.

Минсельхоз РФ рекомендовал регионам провести с производителями переговоры о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель. При этом ведомство считает достаточными меры, предпринятые правительством, так как не видит в данный момент оснований для динамики повышения цен на картофель, яйца и макаронные изделия.

Ранее СМИ писали, что Минсельхоз считает допустимой установку государством предельных цен на макароны и зерно.

Бывший замминистра экономики России по вопросам аграрного сектора Иван Стариков в разговоре с НСН отметил, что госрегулирование цен неэффективно, а проблему нужно решать адресной помощью нуждающимся.

«В рыночной экономике административное регулирование цен всегда порочно по своей сути, так как это не позволяет определить цену на основе спроса и предложения, а затем формируются двухсегментные рынки, где с госпомощью можно купить товар по льготной цене, а затем продавать его по рыночной цене», - сказал Стариков.

По его словам, решить проблему роста цен на продовольствие может только адресная помощь малоимущим.

«Дефицита нет, есть проблемы». Ретейлеры раскритиковали регулирование цен на масло

«Кардинально вопрос можно было бы решить введением продовольственных сертификатов, адресной продовольственной помощи малоимущим. Таких в России около 30 миллионов человек, пандемия добавила миллионов 5-7 к числу людей, живущих за чертой бедности. Это порядка 5 тысяч рублей в месяц на человека, 15-20 тысяч рублей в месяц на семью – это серьезная прибавка, а 1,5 триллиона рублей в год на всю программу по России - это небольшие деньги. Такая мера позволит помочь бедным и поддержать спрос на российскую сельхозпродукцию. Это гораздо эффективнее, чем регулировать цены для всех», - добавил он.

Минсельхоз рекомендовал регионам обсудить меры сдерживания цен на макароны и яйца

Стариков подчеркнул, что помогая всем, в итоге нельзя помочь никому, потому что для огромной массы людей предельные цены на макароны и хлеб никак не скажутся на них: в их расходах доля этих продуктов минимальна. Если же заниматься регулированием, то надо установить 2-3 социальных сорта хлеба и макарон и действительно регулировать цены на них.

«Сейчас ведь на рынке огромное количество хлебобулочных изделий, мы же не в Советском Союзе, где было два вида булки – за 16 копеек и за 24. Сейчас и есть и достаточно дорогие сорта, я бы сказал, авторские. Зачем же регулировать цены на них? Выделите 2-3 бюджетных вида хлеба и фиксируйте цену на них», - говорит Стариков.

При этом в оценке заморозки цен на масло и сахар в конце прошлого года он скептичен.

«Заморозка цен на эти продукты не была эффективной. Административные окрики притормозили разбег, но реально производители просто сократили количество продукта в пачке, сохранив старые цены. Вообще же продовольственный ритейл – ключевая часть российской экономики, потому что все можно отложить, а покупку еды отложить нельзя. А контролировать этот сектор нельзя, потому что за каждым магазином не уследишь, да и взятки расцветут. Тем более, что если на рынке подсолнечного масла и сахара не так много производителей и с ними можно договориться, то на рынке хлеба таких крупных производителей нет», - отметил эксперт.

Напомним, что Минпромторг, Минсельхоз, а также крупнейшие ретейлеры и производители в середине декабря заключили соглашение о стабилизации цен на сахар и масло. По условиям договора до 1 апреля 2021 года сахар от производителя будет стоить 36 рублей за килограмм, и в рознице стоимость не должна превышать 46 рублей. Отпускная цена за литр подсолнечного масла составит 95 рублей, максимальная стоимость в розничной продаже — 110 рублей.

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ФОТО: РИА Новости
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