44 километра границы с Арменией, по которой пойдёт железная дорога, связывающая Азербайджан и Нахичеванскую республику, представляют интерес для Ирана. И сейчас решается вопрос о том, где именно она пройдёт, пояснила НСН кандидат экономических наук, заведующая сектором Ирана в Центре изучения стран Ближнего и Среднего Востока (институт востоковедения РАН) Нина Мамедова.

Ранее Иран предупредил Армению о том, что по-прежнему считает создание «Маршрута Трампа» с американским участием красной линией. Советник верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти раскритиковал решение парламента Армении, который одобрил строительство Зангезурского коридора между основной частью Азербайджана и Нахичеванью через свою территорию вдоль границы Ирана. «Я прямо сказал послу Армении: если Трамп и его союзники попытаются переступить эту красную линию Ирана, мы переломаем им ноги», - написал Велаяти в статье для иранской ежедневной газеты Ettelaat. Мамедова напомнила о том, что Армения и Иран связаны между собой экономически.

«Армения получает от Ирана газ. Но не оплачивает его валютой, а взамен на ту же сумму отправляет электроэнергию. Эти отношения уже давнишние. Помимо этого, общая граница позволяет иранским туристам ездить в выходные дни в Армению, чтобы, скажем так, вкусить те радости, которые ограничены в самом Иране. В Армении работают предприятия иранского малого и среднего бизнеса. Получается и экономическая зависимость, и политическая», - пояснила Мамедова.

Говоря о транспортном Зангезурском коридоре, который получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания», собеседница НСН подчеркнула, что вопрос его строительства в виде железной дороги сейчас решается, но никак не решится.