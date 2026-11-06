«Осажденная крепость»: Ирану нужен железнодорожный «Маршрут Трампа»
Разворот Армении в сторону Запада по вопросу строительства Зангезурского коридора вызывает справедливый гнев в Иране, рассказала НСН Нина Мамедова.
44 километра границы с Арменией, по которой пойдёт железная дорога, связывающая Азербайджан и Нахичеванскую республику, представляют интерес для Ирана. И сейчас решается вопрос о том, где именно она пройдёт, пояснила НСН кандидат экономических наук, заведующая сектором Ирана в Центре изучения стран Ближнего и Среднего Востока (институт востоковедения РАН) Нина Мамедова.
Ранее Иран предупредил Армению о том, что по-прежнему считает создание «Маршрута Трампа» с американским участием красной линией. Советник верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти раскритиковал решение парламента Армении, который одобрил строительство Зангезурского коридора между основной частью Азербайджана и Нахичеванью через свою территорию вдоль границы Ирана. «Я прямо сказал послу Армении: если Трамп и его союзники попытаются переступить эту красную линию Ирана, мы переломаем им ноги», - написал Велаяти в статье для иранской ежедневной газеты Ettelaat. Мамедова напомнила о том, что Армения и Иран связаны между собой экономически.
«Армения получает от Ирана газ. Но не оплачивает его валютой, а взамен на ту же сумму отправляет электроэнергию. Эти отношения уже давнишние. Помимо этого, общая граница позволяет иранским туристам ездить в выходные дни в Армению, чтобы, скажем так, вкусить те радости, которые ограничены в самом Иране. В Армении работают предприятия иранского малого и среднего бизнеса. Получается и экономическая зависимость, и политическая», - пояснила Мамедова.
Говоря о транспортном Зангезурском коридоре, который получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания», собеседница НСН подчеркнула, что вопрос его строительства в виде железной дороги сейчас решается, но никак не решится.
«То, что Армения сейчас собирается резко менять свой внешнеполитический и внешнеэкономический курс, ориентируясь на Европу, осложняет политические отношения с Ираном. Есть же вариант, что дорога пройдет по иранской территории. Более того, вопрос даже не в том, по какой территории пройдет коридор, а кому будет принадлежать? Один из вариантов, что дорога пройдет по территории Армении, но армянские дороги принадлежат РЖД. Для Азербайджана, который дает деньги на строительство, важно, чтобы эти дороги принадлежали ему, так как маршрут соединяет две территории Азербайджана. Иран настаивает на варианте, когда дорога пройдет по его территории, и он будет одним из собственников, так как железная дорога нужна ему самому. При этом многое зависит от того, каких ориентиров будет придерживаться Алиев (президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. – Прим НСН), поскольку он не оставляет связи с Россией и с Ираном, но в то же время смотрит на Запад», - сказала Мамедова.
Экономист также пояснила, что в той глобальной ситуации в которой сейчас находится Иран, ему сложно заботиться о северном маршруте и о том, что делается на границе с Арменией. При этом она указала на те силы, которые могли бы обеспечить безопасное строительство «маршрута Трампа» и его эксплуатацию.
«Азербайджан в этом полностью заинтересован. К тому же у этой страны военные связи налажены не только с Западом и с американцами, но и с Израилем. Так что транспортный коридор будет безопасен. Но только в том случае, если сам Иран не будет предпринимать каких-то действий. В Иране сейчас не только экономика милитаризована, но и в политической системе превалируют люди, которые против соглашения с Соединенными Штатами и выступают за военное противостояние. Это происходит не потому, что так хочется Ирану, а потому что он вынужден таким быть в состоянии "ни мира, ни войны", когда каждый день грозятся бомбить. Любая страна вела бы себя так, как осажденная крепость», - подчеркнула Мамедова.
Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил НСН, что после провальных выборов в Конгресс американский президент Дональд Трамп попытается отыграться на Иране, речь будет идти о применении авиабомб большого калибра.
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