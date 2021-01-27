На войну с ценами вышла прокуратура

О снижении необоснованно завышенных цен на продукты питания рапортовала Генпрокуратура России. В целом ряде регионов проведены проверки в сфере ценообразования на сахар-песок и подсолнечное масло после заключения в декабре прошлого года между Минпромторгом, Минсельхозом и субъектами торговой деятельности соглашений о фиксации цен на эти товары. И, как следует из сообщения пресс-службы надзорного ведомства, едва ли не повсеместно цены на эти товары остаются завышенными.

Между тем, принимаемые правительством меры по стабилизации цен на базовые продукты питания могут оказаться неэффективными, поскольку уже сейчас ситуация с подсолнечным маслом и сахаром оказалась близкой к цугцвангу: соглашение с производителями и торговлей о предельных ценах на эти товары рассчитано на три месяца. По истечении этого срока цены либо вновь отправятся в «свободный полет», либо соглашение придется продлевать. Кабмину предстоит выбор по принципу «оба хуже».

Первый вариант предполагает, что производители и ретейл вольны будут вновь устанавливать цены по своему усмотрению в соответствии с динамикой рынка, что, вне всякого сомнения, приведет к повышению цен по всей цепочке – от грядки до кассы. Второй вариант, как уже предупредила Счетная палата, чреват дефицитом из-за отказа производителей продавать продукцию по фиксированным ценам.

При заключении соглашения никто особо не скрывал, что недополученная прибыль, во всяком случае, в торговле, будет включена в ценники на другие товарные позиции. Что, само собой, стало дополнительным фактором давления на цены.

По данным Росстата, за период с 12 по 18 января дорожало подавляющее большинство продуктов питания. Минсельхоз России уже рекомендовал провести с производителями переговоры о сдерживании цен на яйца, макароны и картофель. Пока, впрочем, на уровне кабинета министров с этим не торопятся. Выбор в самом деле непрост: либо признаться в неэффективности подхода на примере истории с маслом и сахаром, либо рисковать дефицитом основных в рационе большинства россиян продуктов.

Как в воду глядел президент РФ Владимир Путин, еще в начале декабря предупреждая правительство, чтобы не получилось как в Советском Союзе:

«Помните, как тогда говорили? "В Советском Союзе есть все, только не всем хватает". Но тогда не хватало, потому что дефицит был», - сказал Путин.

И, кстати, в борьбе с дефицитом проверки Генпрокуратуры «субъектов хозяйственной деятельности» уже вряд ли помогут. Хотя страшно даже представить, что будет в случае дефицита на макароны с картошкой.

