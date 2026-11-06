«Гитарные лагеря»: Что придумал для музыкальных россиян экс-участник группы Rage
Виктор Смольский сказал в эфире НСН, что хотел бы провести музыкальные лагеря в России и Белоруссии, назвав звезд, собирающихся на «Rock Me Vienna».
Экс-участник немецкой пауэр-метал группы Rage, гитарист-виртуоз Виктор Смольский в интервью НСН рассказал, как проходят «музыкальные лагеря» в Европе.
Проживающий в Германии Смольский в конце октября приехал в Россию с концертным туром, выступив в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде совместно с группой «Артерия». Он объяснил, что представляют из себя «лагеря» музыкантов в ФРГ.
«Последние мои проекты очень сильно связаны с моей музыкальной школой, которая все растет и растет. Пару лет назад я начал организовывать музыкальные лагеря, где собираю прекрасных музыкантов, играющих на всех инструментах. Мы все дружно учимся, это проходит в среднем четыре дня. То есть мы собираемся в одном месте, например, в отеле, живем там все это время, общаемся, играем, учимся, постоянно джемуем, сочиняем песни вместе. Это великолепнейшее мероприятие, на котором практически всегда sold out, то есть огромное количество людей», - отметил Смольский.
Он также рассказал о крупнейшем в Европе «гитарном лагере» в Австрии и пообещал в будущем провести музыкальные кэмпы в России и Белоруссии.
«Интересный гитарный лагерь проходит в Вене, он называется "Rock Me Vienna". Там собираются прекраснейшие звезды, например, бывший гитарист Megadeth Кико, Марти Фридман, Фрэнк Гамбале, Энди Тиммонс, Герман Ли, то есть огромное количество топ-гитаристов. Там акцент на гитаре, это тоже очень интересно, туда приходит огромное количество учеников. Я думаю, что в будущем, если получится, я хотел бы организовать такой музыкальный кэмп и в России. Я планирую это сделать и в Беларуси. Мне очень интересны эти проекты», - заключил собеседник НСН.
Виктор Смольский ранее рассказал в интервью НСН, как «поднимали из пепла» группу Rage и чем запомнились ему октябрьские гастроли по России.
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