«Последние мои проекты очень сильно связаны с моей музыкальной школой, которая все растет и растет. Пару лет назад я начал организовывать музыкальные лагеря, где собираю прекрасных музыкантов, играющих на всех инструментах. Мы все дружно учимся, это проходит в среднем четыре дня. То есть мы собираемся в одном месте, например, в отеле, живем там все это время, общаемся, играем, учимся, постоянно джемуем, сочиняем песни вместе. Это великолепнейшее мероприятие, на котором практически всегда sold out, то есть огромное количество людей», - отметил Смольский.

Он также рассказал о крупнейшем в Европе «гитарном лагере» в Австрии и пообещал в будущем провести музыкальные кэмпы в России и Белоруссии.

«Интересный гитарный лагерь проходит в Вене, он называется "Rock Me Vienna". Там собираются прекраснейшие звезды, например, бывший гитарист Megadeth Кико, Марти Фридман, Фрэнк Гамбале, Энди Тиммонс, Герман Ли, то есть огромное количество топ-гитаристов. Там акцент на гитаре, это тоже очень интересно, туда приходит огромное количество учеников. Я думаю, что в будущем, если получится, я хотел бы организовать такой музыкальный кэмп и в России. Я планирую это сделать и в Беларуси. Мне очень интересны эти проекты», - заключил собеседник НСН.

Виктор Смольский ранее рассказал в интервью НСН, как «поднимали из пепла» группу Rage и чем запомнились ему октябрьские гастроли по России.

