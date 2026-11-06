«Наше Радио» начало вещание в Славянске-на-Кубани

«Наше Радио» начало вещание в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края на частоте 95,3 МГц.

В декабре 2024 года «Наше Радио» зазвучало в Нижнем Тагиле на частоте 95,4 МГц, а с августа того же года вернулось в Курган, где его можно услышать на частоте 107,5 FM.

«НАШЕ Радио» начало вещание еще в семи городах России

«Наше Радио» входит в структуру «Мультимедиа Холдинга». Сегодня сеть вещания радиостанции покрывает* 206 стран, ее еженедельный охват — более** 9,1 млн человек.

* По данным сервиса «Радиостатистика»

** Mediascope. Radio Index – Россия 100+. Апрель – Сентябрь 2024 (+Zodiac), Reach, 12+

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ФОТО: Вячеслав Машковский / НСН
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