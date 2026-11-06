«Наше Радио» начало вещание в Славянске-на-Кубани
«Наше Радио» начало вещание в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края на частоте 95,3 МГц.
В декабре 2024 года «Наше Радио» зазвучало в Нижнем Тагиле на частоте 95,4 МГц, а с августа того же года вернулось в Курган, где его можно услышать на частоте 107,5 FM.
«Наше Радио» входит в структуру «Мультимедиа Холдинга». Сегодня сеть вещания радиостанции покрывает* 206 стран, ее еженедельный охват — более** 9,1 млн человек.
* По данным сервиса «Радиостатистика»
** Mediascope. Radio Index – Россия 100+. Апрель – Сентябрь 2024 (+Zodiac), Reach, 12+
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