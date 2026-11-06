«Наше Радио» начало вещание в Славянске-на-Кубани

«Наше Радио» начало вещание в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края на частоте 95,3 МГц.

В декабре 2024 года «Наше Радио» зазвучало в Нижнем Тагиле на частоте 95,4 МГц, а с августа того же года вернулось в Курган, где его можно услышать на частоте 107,5 FM.