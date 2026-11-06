Минюст России обновил реестр иностранных агентов

Министерство юстиции России обновило реестр иностранных агентов, сообщает RT.

В частности, в него вошли политические партии «Рассвет» и «Мирная Россия» и медиаресурс «Разоблачено».

Ходорковский первым попал в реестр лиц, уклоняющихся от наказания за рубежом

Также список иноагентов пополнили журналисты Мурат Темиров и Борис Грозовский, поэтесса Галина Рымбу, ЛГБТ-активист (движение ЛГБТ в России признано экстремистским и запрещено. — Прим. НСН) Николай Родькин, а также театральный режиссер Леда Гарина.

Ранее кинорежиссер Андрей Звягинцев был признан в России иноагентом. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИноагентыМинюст РФ

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