Минюст России обновил реестр иностранных агентов

Также список иноагентов пополнили журналисты Мурат Темиров и Борис Грозовский, поэтесса Галина Рымбу, ЛГБТ-активист (движение ЛГБТ в России признано экстремистским и запрещено. — Прим. НСН) Николай Родькин, а также театральный режиссер Леда Гарина.

Ранее кинорежиссер Андрей Звягинцев был признан в России иноагентом. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

