Минюст России обновил реестр иностранных агентов
Министерство юстиции России обновило реестр иностранных агентов, сообщает RT.
В частности, в него вошли политические партии «Рассвет» и «Мирная Россия» и медиаресурс «Разоблачено».
Также список иноагентов пополнили журналисты Мурат Темиров и Борис Грозовский, поэтесса Галина Рымбу, ЛГБТ-активист (движение ЛГБТ в России признано экстремистским и запрещено. — Прим. НСН) Николай Родькин, а также театральный режиссер Леда Гарина.
Ранее кинорежиссер Андрей Звягинцев был признан в России иноагентом. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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