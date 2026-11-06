Визы для поездки в Молдавию не ударят по россиянам, потому что это не очень популярное направление для туристов сегодня, заявил НСН генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Премьер Молдавии Василий Тофан допустил введение виз для граждан России, Белоруссии и Китая. По его словам, этого требует процесс евроинтеграции. Арутюнов уверен, что это больше повлияет на Молдавию, чем Россию и туристов.