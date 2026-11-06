Туроператоры заявили, что визы в Молдавию не ударят по россиянам
Дмитрий Арутюнов и представители TEZ TOUR заявили НСН, что бронирования в страну исчисляются десятками, что очень мало.
Визы для поездки в Молдавию не ударят по россиянам, потому что это не очень популярное направление для туристов сегодня, заявил НСН генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
Премьер Молдавии Василий Тофан допустил введение виз для граждан России, Белоруссии и Китая. По его словам, этого требует процесс евроинтеграции. Арутюнов уверен, что это больше повлияет на Молдавию, чем Россию и туристов.
«Россияне крайне редко путешествуют в Молдавию, это деловые или семейные поездки, поездки к родным или родственникам. Логистически это тоже сложнее сегодня, надо лететь через Стамбул как минимум. Поэтому это решение абсолютно никак не повлияет на туристический поток, просто жалко наших бывших соседей по СССР, потому что русские туристы все равно приносят деньги в бюджет любой страны, в том числе такой не очень богатой. Наши туристы живут в хороших гостиницах, ходят в рестораны и кафе, что-то покупают. Конечно, это деньги для страны. Для россиян есть Румыния, если хочется получить схожий колорит, там все на более высоком уровне. Конечно, в любой стране можно что-то посмотреть, но Молдавия замыкает этот список привлекательности для русских туристов», - рассказал он.
В настоящий момент страна не очень интересна для российского рынка из-за экономической и политической ситуации, сообщили НСН в TEZ TOUR.
«У нас с начала 2026 было всего три бронирования (5 человек) в Молдову. В настоящий момент страна не очень интересна для российского рынка из-за экономической и политической ситуации в стране, при этом главным фактором является отсутствие прямого авиасообщения. Рейсы в Кишинев осуществляются в 90% случаев из стран Европы. Единственная возможность для российских граждан попасть авиатранспортом на территорию Молдовы, минуя стыковки в европейских городах, - это рейсы Turkish Airlines через Стамбул. В Кишинев российские граждане, минуя аэропорты Евросоюза, могут еще добраться через Баку - AZAL и через Грузию на Georgian Airways», - отметили там.
Сейчас россияне могут въезжать в Молдавию без визы и находиться в стране 90 дней в течение полугода. Для посещения Молдавии достаточно действующего заграничного паспорта.
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