Ритейлеры могут повысить цены на яйца и птицу

Кроме того, издержки российских птицеводов увеличиваются из-за роста стоимости кормов и существенного сокращения поголовья. Пока торговые сети, учитывая сокращение платежеспособного спроса, не принимали решения о повышении цен на яйца и мясо птиц в 10 процентов.

Ранее российские мясопереработчики попросили ритейлеров повысить закупочные цены на колбасу, сосиски и другую мясопродукцию на 15 процентов.

