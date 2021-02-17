Ритейлеры могут повысить цены на яйца и птицу

Российские ритейлеры готовы повысить цены на яйца и мясо птицы, пишет газета «Известия».

Как сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли, соответствующее уведомление уже направили в Минпромторг. К такой ситуации привел запрос производителей повысить отпускные цены на продукцию на 10 процентов. Из-за сезонного фактора и массового распространения птичьего гриппа произошло сокращение объема продукции на рынке.

СМИ: Минсельхоз начал убеждать поставщиков продовольствия не повышать цены

Кроме того, издержки российских птицеводов увеличиваются из-за роста стоимости кормов и существенного сокращения поголовья. Пока торговые сети, учитывая сокращение платежеспособного спроса, не принимали решения о повышении цен на яйца и мясо птиц в 10 процентов.

Ранее российские мясопереработчики попросили ритейлеров повысить закупочные цены на колбасу, сосиски и другую мясопродукцию на 15 процентов.

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