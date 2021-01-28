«Жадность и алчность». Экономист РАН объяснил рост цен на продовольствие в России

После сообщения о рекордном скачке цен на макаронные изделия на 8% всего за неделю с 11 по 17 января, в Минсельхозе предложили заморозить цены на зерно и макаронные изделия, как ранее это сделали с ценами на сахар и подсолнечное масло. В Счётной палате уже предупредили Правительство о риске дефицита товаров, в случае расширения ценового регулирования, ввиду того, что крупные производители просто откажутся продавать свою продукцию по фиксированным ценам. В свою очередь Правительство РФ намерено выделить в регионы 4,7 млрд рублей на стабилизацию растущих цен на хлебобулочные изделия. На волне последних событий, экономисты предвещают дальнейший рост цен на продукты питания, рост чёрного рынка и даже переход на бартер.

Главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский в ходе пресс-конференции НСН рассказал о причинах роста цен на продовольствие.

По его словам, у этого есть объективные и субъективные причины.