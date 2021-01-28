«Жадность и алчность». Экономист РАН объяснил рост цен на продовольствие в России

Главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский в ходе пресс-конференции НСН рассказал, что помимо объективных факторов роста цен вопросы есть и к руководству Минсельхоза.

После сообщения о рекордном скачке цен на макаронные изделия на 8% всего за неделю с 11 по 17 января, в Минсельхозе предложили заморозить цены на зерно и макаронные изделия, как ранее это сделали с ценами на сахар и подсолнечное масло. В Счётной палате уже предупредили Правительство о риске дефицита товаров, в случае расширения ценового регулирования, ввиду того, что крупные производители просто откажутся продавать свою продукцию по фиксированным ценам. В свою очередь Правительство РФ намерено выделить в регионы 4,7 млрд рублей на стабилизацию растущих цен на хлебобулочные изделия. На волне последних событий, экономисты предвещают дальнейший рост цен на продукты питания, рост чёрного рынка и даже переход на бартер.

Главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский в ходе пресс-конференции НСН рассказал о причинах роста цен на продовольствие.

По его словам, у этого есть объективные и субъективные причины.

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«Объективные причины – значительный рост мировых цен на продовольствие практически по всем товарным позициям. Например, за прошлый год мировые цены на пшеницу выросли на 30%. Вторая причина – это девальвация рубля, которая привела к росту цен на импортные компоненты – зерно, корма», - рассказал он.

Если говорить о рынке мяса птицы и яиц, то птичий грипп привел к сокращению численности поголовья в целом ряде регионов России, добавил он.

«Субъективные причины – некомпетентность управления аграрным сектором российской экономики. Туда пришли люди, которые мало что понимают в реальном сельском хозяйстве. Они великолепные банкиры, PR-менеджеры, переговорщики, но с решением реальных проблем села здесь очевиднейшие проблемы», - рассказал Кричевский.

Он напомнил, что Минсельхоз поставил целью вывести Россию в мировые лидеры по экспорту пшеницы, а проблемы насыщения ею внутреннего рынка в рамках этого подхода не учли.

«Еще одной причиной роста цен является жадность и алчность производителей, обусловленная картелями и олигополиями, которые есть на российском рынке», - подчеркнул он.

В январе в России выросли цены на хлеб, муку, подсолнечное масло и гречку. В частности, с 1 по 25 января средний чек на хлеб вырос на 4% в сравнении с декабрем – до 29 рублей. Мука и подсолнечное масло стали дороже на 3% (увеличение до 71 и 107 рублей соответственно). Средний чек на гречку вырос на 1,5% до 67 рублей.

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ФОТО: ria.ru
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