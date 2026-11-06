«Маркетплейсы запускают акции раньше, чтобы стимулировать продажи. Покупательский спрос упал, что очевидно, пытаются каким-то образом людей дополнительно привлечь. Что касается скидок, на некоторые товары действительно есть хорошие скидки, их можно приобрести удачно во время акций. Конечно, есть продавцы, которые перед этим цены завышают. Но маркетплейсы следят за этим, стараются, чтобы продавцы так не делали. Система искусственного интеллекта вычисляет это и сообщает, поэтому таких случаев не так много», - рассказал он.

Он также дал советы, к каким товарам точно стоит присмотреться.

«Можно использовать лайфхак: на платформе, когда выбираешь товар, там есть функция «найти похожее». Можно оценить стоимость у разных продавцов, при этом не забывайте смотреть отзывы. Самый очевидный товар для покупок на скидках – это одежда. Сейчас межсезонье, можно продать старую коллекцию, чтобы завезти к Новому году новую коллекцию. Поэтому в этой категории продавцы часто делают скидки. Товары для дома, подарки попадают в акции, техника не так активно», - добавил он.

Ранее член комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Волошин заявил, что россиянам в сезон распродаж следует проверять цены и сравнивать предложения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

