Россиянам дали советы, что покупать на скидках в ноябре
Алексей Кременсков заявил НСН, что на некоторые товары действительно есть хорошие скидки, их можно приобрести очень удачно во время акций в ноябре и декабре.
Самый очевидный товар для покупок на скидках – это одежда, а маркетплейсы следят за тем, чтобы продавцы накануне распродаж специально не завышали цены, заявил НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
В этом году ноябрьские распродажи стали для магазинов стартом предновогоднего сезона скидок, пишут СМИ. Крупнейшая распродажа года — «чёрная пятница» — в этом году охватит и ведущие российские маркетплейсы, сообщает РИА Новости. Получается, что период скидок в ноябре начнется раньше и плавно перетечет в декабрьские распродажи. Кременсков раскрыл, какими будут распродажи в этом году.
«Маркетплейсы запускают акции раньше, чтобы стимулировать продажи. Покупательский спрос упал, что очевидно, пытаются каким-то образом людей дополнительно привлечь. Что касается скидок, на некоторые товары действительно есть хорошие скидки, их можно приобрести удачно во время акций. Конечно, есть продавцы, которые перед этим цены завышают. Но маркетплейсы следят за этим, стараются, чтобы продавцы так не делали. Система искусственного интеллекта вычисляет это и сообщает, поэтому таких случаев не так много», - рассказал он.
Он также дал советы, к каким товарам точно стоит присмотреться.
«Можно использовать лайфхак: на платформе, когда выбираешь товар, там есть функция «найти похожее». Можно оценить стоимость у разных продавцов, при этом не забывайте смотреть отзывы. Самый очевидный товар для покупок на скидках – это одежда. Сейчас межсезонье, можно продать старую коллекцию, чтобы завезти к Новому году новую коллекцию. Поэтому в этой категории продавцы часто делают скидки. Товары для дома, подарки попадают в акции, техника не так активно», - добавил он.
Ранее член комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Волошин заявил, что россиянам в сезон распродаж следует проверять цены и сравнивать предложения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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