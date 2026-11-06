«Иишка» против «бичей»: Драгунский объяснил популярность ИИ-лексики
Профессиональный жаргон и насмешливые, оскорбительные клички всегда проникали в обыденную речь — менялись только слова, сказал НСН Денис Драгунский.
Сегодня постепенно стирается граница между профессиональным жаргоном и массовой речью: так в язык попадают специальные термины, такие, как «цепная реакция» или «камбуз». Такая же участь ждет и слова из ИИ-лексики, заявил НСН писатель Денис Драгунский.
Слова «дофаминовый», «нишевый» и «прайм-эра» вошли в список из 10 новых слов акции «Слово года — 2026», частотность употребления которых возросла, сообщает ТАСС. Половину шорт-листа составила ИИ-лексика: «вайбкодинг», «генерить», «дата-центр», «ИИ-агент» и «иишка». Второй тренд лингвисты связали со склонностью людей позволять себе в сложные времена маленькие радости. Третий тренд — разговорные и сленговые наименования типажей людей. Этот раздел пополнили такие слова, как «воздухан» и «тревожник». Драгунский объяснил, почему в массовую речь проникает профессиональный жаргон.
«Эта граница постепенно размывается, но это давняя история. Мои знакомые, которые отслужили на флоте, вне службы используют такие слова, как “камбуз” и “кубрик”: например, “Пошли на камбуз” вместо “Пошли на кухню”. Это естественно, техническая интеллигенция тоже использует какие-то термины в повседневной речи, например, ставшее распространенным выражение “цепная реакция”. Модное слово “иишка” я сам употребляю. Такие слова специально никто не изобретает, просто в язык попадают такие слова, как, например, “баг” и “фича” у компьютерщиков», — сказал Драгунский.
Собеседник НСН добавил, что сленговые слова становились общеупотребимыми и раньше.
«Давайте вспомним прошлое: мы же называли излишне заносчивых людей индюками или нарциссами, а пьяниц — алкашами или забулдыгами. Было слово “бич” — аналог бомжа. Словом “шиз” обозначали сумасшедшего, причем это не обязательно человек с диагнозом. “Бомжара” вовсе не обязательно обозначает именно бомжа, иногда это просто стиль одежды. Это абсолютно стандартный процесс, просто новые слова попадаются и включаются в ту же матрицу, в тот же тренд. В обыденную речь попадается как профессиональный жаргон, так и насмешливые, оскорбительные клички, например, “клоун”, “выпендрежник” (то же самое, что и “воздухан” сейчас)», — подчеркнул он.
Ранее доктор филологических наук и профессор РГПУ имени А. И. Герцена Наталия Козловская заявила, что популярное сленговое слово «воздухан» имеет высокие шансы пополнить словари молодежного жаргона, однако вряд ли попадет в академические издания. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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