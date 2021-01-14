«Дефицита нет, есть проблемы». Ретейлеры раскритиковали регулирование цен на масло
Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла в эфире НСН рассказал, что происходит с поставками масла и сахара в торговые сети.
У торговых сетей возникли трудности с поставками сахара и подсолнечного масла, к этому привело решение правительства о регулировании цен на продукты, пишет «Коммерсант». По данным газеты, производители масла и сахара отказываются продавать продукцию по сниженным ценам, а поставщики готовы отгружать только ограниченные объемы с платной доставкой.
Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в эфире НСН рассказал, что происходит с поставками продовольствия.
«Дефицита сахара и подсолнечного масла нет, есть некоторые проблемы у небольших компаний, которым доставку обеспечивали дистрибьюторы. Большие ретейлеры работают напрямую с поставщиками и имеют собственные распределительные центры, куда им и доставляют свой товар производители. Дальше они его уже сами развозят по своим магазинам, а потому у них такой проблемы не возникает. Совсем мелкие компании также не затронуты этим, ведь они просто сами закупаются на базе и затем продают у себя в магазине. Средние же компании не могут работать напрямую с производителями, их объемы закупки последним просто неинтересны. Им товары доставляли дистрибьюторы, то есть посредники. А именно они и не вошли в то соглашение о регулировании цен, которое правительство заключило в декабре с конечными продавцами и производителями. Таким средним торговым компаниям нужно самостоятельно обеспечивать себе доставку товаров», - говорит Карпов.
Он пояснил, что эта ситуация является недоработкой соглашения о регулировании цен, так как оно готовилось очень быстро и не было времени продумать все нюансы.
«Недоработка была вызваны быстрым принятием решения по этому вопросу. На этапе формирования соглашения просто не предусмотрели включение в соглашение дистрибьюторов и формирования ими цены. Фактически цена зафиксирована только в двух звеньях – на уровне производителя и оптового покупателя, то есть торговой сети, а ценообразование посредников в этой схеме не учитывается», - рассказал он.
При этом само это соглашение о регулировании цены на сахар и масло Карпов оценивает негативно.
«Идею госрегулирования цен на товары первой необходимости без участия государства в цепочке ценообразования я считаю негативной. При формировании рыночной экономики формирование цены на товар государством абсолютно нецелесообразно, так как государство не приложило никакого труда для ценообразования этого продукта. Это было бы правильно, если бы государство участвовало в начале этой производственной цепочки в форме госзаказа на производство подсолнуха или масла, дотировало бы или забирало излишки продукции», - пояснил Карпов.
Минпромторг, Минсельхоз, а также крупнейшие ретейлеры и производители в середине декабря заключили соглашение о стабилизации цен на сахар и масло. По условиям договора до 1 апреля 2021 года сахар от производителя будет стоить 36 рублей за килограмм, и в рознице стоимость не должна превышать 46 рублей. Отпускная цена за литр подсолнечного масла составит 95 рублей, максимальная стоимость в розничной продаже — 110 рублей.
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