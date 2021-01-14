«Дефицита нет, есть проблемы». Ретейлеры раскритиковали регулирование цен на масло

«Дефицита сахара и подсолнечного масла нет, есть некоторые проблемы у небольших компаний, которым доставку обеспечивали дистрибьюторы. Большие ретейлеры работают напрямую с поставщиками и имеют собственные распределительные центры, куда им и доставляют свой товар производители. Дальше они его уже сами развозят по своим магазинам, а потому у них такой проблемы не возникает. Совсем мелкие компании также не затронуты этим, ведь они просто сами закупаются на базе и затем продают у себя в магазине. Средние же компании не могут работать напрямую с производителями, их объемы закупки последним просто неинтересны. Им товары доставляли дистрибьюторы, то есть посредники. А именно они и не вошли в то соглашение о регулировании цен, которое правительство заключило в декабре с конечными продавцами и производителями. Таким средним торговым компаниям нужно самостоятельно обеспечивать себе доставку товаров», - говорит Карпов.

Он пояснил, что эта ситуация является недоработкой соглашения о регулировании цен, так как оно готовилось очень быстро и не было времени продумать все нюансы.

«Недоработка была вызваны быстрым принятием решения по этому вопросу. На этапе формирования соглашения просто не предусмотрели включение в соглашение дистрибьюторов и формирования ими цены. Фактически цена зафиксирована только в двух звеньях – на уровне производителя и оптового покупателя, то есть торговой сети, а ценообразование посредников в этой схеме не учитывается», - рассказал он.