Российские производители колбасы намерены повысить цены на свою продукцию

По словам представителей ритейлеров, поставщики мясопродукции захотели увеличения закупочных цен на 10 процентов. Они ссылаются на рост стоимости сырья.

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин при этом считает, что ритейлеры не станут повышать цены на мясопродукты, так как сегодня на рынке действует более тысячи мясопереработчиков, которые жестко конкурируют между собой.

Главными факторами скачка цен на продовольственные продукты в России стало ослабление курса рубля и рост цен на мировых рынках. Об этом ранее заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Между тем, ранее Госдума приняла закон о праве правительства самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания регулировать их стоимость.

