Российские производители колбасы намерены повысить цены на свою продукцию
Российские мясопереработчики попросили ритейлеров повысить закупочные цены на колбасу, сосиски и другую мясопродукцию на 15 процентов, пишет «Коммерсант».
Как сообщил коммерческий директор АПФ «Наша житница» Артем Кудимов, это приведет к повышению цен в магазинах. «Единственный способ производителей сохранить маржу — это транслировать повышение цен для розницы», — отметил он.
По словам представителей ритейлеров, поставщики мясопродукции захотели увеличения закупочных цен на 10 процентов. Они ссылаются на рост стоимости сырья.
Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин при этом считает, что ритейлеры не станут повышать цены на мясопродукты, так как сегодня на рынке действует более тысячи мясопереработчиков, которые жестко конкурируют между собой.
Главными факторами скачка цен на продовольственные продукты в России стало ослабление курса рубля и рост цен на мировых рынках. Об этом ранее заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Между тем, ранее Госдума приняла закон о праве правительства самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания регулировать их стоимость.
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