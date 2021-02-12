Сахарком небогаты? Россиянам придётся несладко

Участники рынка называют три причины такого развития событий: замороженные цены, неурожай и активность скупщиков. Цены на сахар, а заодно и на подсолнечное масло были заморожены в декабре минувшего года после того, как возмущение взрывным ростом стоимости этих продуктов выразил президент Владимир Путин. По соглашению, заключенному на первый квартал 2021 года правительством с производителями и ритейлом, в магазинах стоимость не должна превышать 46 рублей за килограмм, а заводы должны продавать сахар не дороже 36 рублей.

Более неудачного времени для принятия такого решения невозможно было придумать. Из-за неурожая производство сахара оказалось самым низким за последние пять лет. На мировом рынке сахар подорожал до максимума почти за три года, до 480 долларов за килограмм, пишет «Лента.ру». При таком разрыве скупать сахар по «замороженным ценам» ринулись спекулянты. Особенно активно, по сведениям издания, скупает российский сахар Казахстан. Однако недалек тот день, когда продавать сахар по 36 рублей никто не будет. На днях глава Минэкономразвития Максим Решетников признал, что заморозка цен в России не сработала.

Понятно это было и до признания господина министра. Равно как и последствия этой заморозки в виде дефицита. Как уже писала НСН, две недели назад о возможном дефиците базовых продуктов питания как одном из последствий соглашения по ограничению роста цен на них предупредила Счетная палата РФ. В качестве одной из главных предпосылок к такому развитию событий аудиторы указали отказ крупных производителей продавать продукцию по фиксированным ценам. Еще одним фактором, который может спровоцировать дефицит на отдельные категории товаров, как полагают в Счетной палате, может стать ажиотажный спрос на продукты по сниженным ценам.

Впрочем, цены на сахар и то же масло падать и не думали. Генпрокуратура России провела в целом ряде регионов проверки в сфере ценообразования на сахар-песок и подсолнечное масло. И, как следует из сообщения пресс-службы надзорного ведомства, едва ли не повсеместно цены на эти товары оказались завышенными. Последние данные Росстата гласят, что эти товары не только не подешевели, но подорожали еще больше: подсолнечное масло в январе подорожало в 39 субъектах РФ, сахар – в девяти, причем, в некоторых регионах рост превысил пять процентов. В целом же за первый месяц года продуктовые цены выросли в целом по стране на 0,7% по сравнению с декабрем 2020.

