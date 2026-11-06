«Маловероятно, что это ждет госсекретаря США Марко Рубио. Рубио рассматривается как один из основных кандидатов от республиканской партии на президентских выборах 2028 года. Он комфортно и уверенно себя чувствует в команде Трампа, реализует проекты и инициативы. Если он уйдет из администрации США, у него не будет такой возможности. Венесуэла – это его проект, например, сейчас у него план усилить давление на Кубу, расширять присутствие США в этом регионе. Рубио свою работу продолжит. Трамп не отпустит Рубио, потому что латиноамериканский вектор является ключевым во внешней политике. Плюс Рубио – это произраильский деятель в администрации», - объяснил он.

Также волноваться не стоит вице-президенту Джей Ди Вэнсу, подчеркнул Акимов.

«Вице-президенту Джей Ди Вэнсу тоже ничего не грозит, потому что он имеет большую популярность среди тех, кто выступает за то, что «Америка прежде всего». Плюс у него хорошие контакты с представителями ведущих технологических компаний, включая Илона Маска. Это сильное лобби в США сегодня, технологические компании продолжат играть одну из ключевых ролей в американской политике. Трамп заинтересован в том, чтобы Вэнс сохранил свою позицию. В отношениях Израиля он сохраняет нейтральную позицию, в сочетании с Рубио – это важный баланс для Трампа. У Вэнса тоже есть шанс выдвинуться кандидатом в президенты от республиканской партии в качестве преемника Трампа», - заключил он.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил The New York, что утверждения СМИ о его возможной отставке с целью подготовки к участию в следующих выборах президента не являются правдой.

