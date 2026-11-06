Неприкасаемые: Кого Трамп готовит к президентским выборам в качестве преемника
Александр Акимов заявил НСН, что у Вэнса тоже есть шанс выдвинуться кандидатом в президенты от республиканской партии в качестве преемника Трампа, хотя основным претендентом считают Рубио.
Джей Ди Вэнс и Марко Рубио рассматриваются как главные претенденты на пост президента США от республиканской партии на выборах 2028 года, заявил НСН член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов.
Поражение Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США заставило многих экспертов предположить, что Дональд Трамп уже в ближайшее время может сделать несколько кадровых перестановок в своем кабинете. В первую очередь, это министр войны Пит Хегсет. Кроме него под удар может попасть руководительница аппарата президента Сюзи Уайлз. Еще одним политическим тяжеловесом, который может потерять свое влияние в администрации, Financial Times называет вице-президента Джей Ди Вэнса. В списке FT также упоминается госсекретарь США Марко Рубио. Акимов объяснил, почему Рубио и Вэнсу ничего не грозит.
«Маловероятно, что это ждет госсекретаря США Марко Рубио. Рубио рассматривается как один из основных кандидатов от республиканской партии на президентских выборах 2028 года. Он комфортно и уверенно себя чувствует в команде Трампа, реализует проекты и инициативы. Если он уйдет из администрации США, у него не будет такой возможности. Венесуэла – это его проект, например, сейчас у него план усилить давление на Кубу, расширять присутствие США в этом регионе. Рубио свою работу продолжит. Трамп не отпустит Рубио, потому что латиноамериканский вектор является ключевым во внешней политике. Плюс Рубио – это произраильский деятель в администрации», - объяснил он.
Также волноваться не стоит вице-президенту Джей Ди Вэнсу, подчеркнул Акимов.
«Вице-президенту Джей Ди Вэнсу тоже ничего не грозит, потому что он имеет большую популярность среди тех, кто выступает за то, что «Америка прежде всего». Плюс у него хорошие контакты с представителями ведущих технологических компаний, включая Илона Маска. Это сильное лобби в США сегодня, технологические компании продолжат играть одну из ключевых ролей в американской политике. Трамп заинтересован в том, чтобы Вэнс сохранил свою позицию. В отношениях Израиля он сохраняет нейтральную позицию, в сочетании с Рубио – это важный баланс для Трампа. У Вэнса тоже есть шанс выдвинуться кандидатом в президенты от республиканской партии в качестве преемника Трампа», - заключил он.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил The New York, что утверждения СМИ о его возможной отставке с целью подготовки к участию в следующих выборах президента не являются правдой.
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