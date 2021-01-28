Не наглейте! В РАН назвали плюсы привлечения ФНС к регулированию цен на продукты

После сообщения о рекордном скачке цен на макаронные изделия на 8% всего за неделю с 11 по 17 января, в Минсельхозе предложили заморозить цены на зерно и макаронные изделия, как ранее это сделали с ценами на сахар и подсолнечное масло. В Счётной палате уже предупредили Правительство о риске дефицита товаров, в случае расширения ценового регулирования, ввиду того, что крупные производители просто откажутся продавать свою продукцию по фиксированным ценам. В свою очередь Правительство РФ намерено выделить в регионы 4,7 млрд рублей на стабилизацию растущих цен на хлебобулочные изделия. Тем временем Федеральная налоговая служба (ФНС) взялась за контроль стоимости социально значимых продуктов. На волне последних событий, экономисты предвещают дальнейший рост цен на продукты питания, рост чёрного рынка и даже переход на бартер.

Главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский на пресс-конференции НСН рассказал, что привлечение ФНС к регулированию цен на социально-значимые продукты создаст предлог для роста налогов.