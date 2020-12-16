Колташов: правительство способно снизить цены на продукты

Василий Колташов: «Казалось бы, это аргумент в пользу тех, кто еще недавно утверждал, что новогодние праздники необходимо отменить, потому что экономика несет потери из-за того, что люди не работают. И то, что россияне ищут подработку, говорит о том, что у них не хватает средств, что они бедны. Но в то же самое время, это говорит нам о том, что люди используют нишу экономики, и сфера услуг в России будет развиваться. Но только если у нас будет время для того, чтобы отдыхать», – сказал он в интервью НСН.

