Колташов: правительство способно снизить цены на продукты
Экономист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Правительство подготовило меры для снижения цен на продукты
Все необходимые решения и меры системного характера для борьбы с необоснованным ростом цен на продукты готовы. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Василий Колташов: «Можно ожидать, что в ближайшие месяцы цены на растительное масло, сахар, муку будут остановлены в росте и понизятся. Сейчас рубль укрепляется, поэтому конъюнктура позволяет правительству действовать по-новому, и есть надежда, что в дальнейшем внутренний рынок станет приоритетным, а внешний рынок будет вторичен по отношению к нему. Следовательно, рост цен не будет таким значительным. Может быть, инфляция и не исчезнет, но, во всяком случае, она остается под контролем, и таких безумных цен, как в 2020 году, мы не увидим в ближайшие годы», – прокомментировал Василий Колташов в разговоре с НСН.
У каждого десятого россиянина при трудоустройстве проверяют кредитную историю
Каждый десятый россиянин при трудоустройстве проходил проверку кредитной истории. Об этом сообщает сервис Superjob.
Василий Колташов: «Это показатель финансовой дисциплину и того, как человек себя ведет, является ли он рациональным и обязательным. Своего рода это психологический тест, только экономический. Я думаю, что со временем еще больше россиян при трудоустройстве будут подвергаться такой проверке, работодатели будут внимательнее смотреть», – отметил он в эфире НСН.
Четверть россиян планируют найти подработку на Новый год
Четверть россиян планируют найти на новогодние праздники работу или подработку, сообщают аналитики портала «Работа.ру».
Василий Колташов: «Казалось бы, это аргумент в пользу тех, кто еще недавно утверждал, что новогодние праздники необходимо отменить, потому что экономика несет потери из-за того, что люди не работают. И то, что россияне ищут подработку, говорит о том, что у них не хватает средств, что они бедны. Но в то же самое время, это говорит нам о том, что люди используют нишу экономики, и сфера услуг в России будет развиваться. Но только если у нас будет время для того, чтобы отдыхать», – сказал он в интервью НСН.
Количество мигрантов в России уменьшилось почти вдвое
Количество мигрантов в России уменьшилось почти вдвое. В настоящее время их число составляет около 6 миллионов человек. В МВД отметили, что обычно эта цифра может достигать 11 миллионов.
Василий Колташов: «Такой большой отток мигрантов связан не только с экономическим кризисом, но здесь чувствуется и политическое решение, потому что, покидая российский рынок, какие бы проблемы не были здесь, они вынуждены ехать туда, где для них может не существовать никакой работы, где экономическое положение хуже, чем в России. Но отток создал возможность для части россиян занять ниши, которые ранее традиционно, а где-то и повсеместно, были заняты мигрантами», – подытожил в разговоре с НСН Василий Колташов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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