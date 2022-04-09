«Пененосить контент. И побыстрее». В России последовала реакция на блокировку «Дума ТВ» на YouTube

Российские политики однозначно высказались о судьбе YouTube в России. Блогеры не испугались.

Роскомнадзор потребовал, чтобы американская компания Google LLC, которой принадлежит интернет-сервис YouTube, незамедлительно восстановила доступ к каналу Государственной Думы Российской Федерации «Дума ТВ» на видеохостинге. В ведомстве также потребовали объяснить причину введения подобных ограничений, сообщается в официальном Telegram-канале.

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«Американская ИТ-компания придерживается ярко выраженной антироссийской позиции в информационной войне, развязанной Западом против нашей страны. Видеохостинг выступает ключевой площадкой в распространении фейков, дискриминируя официальные российские источники информации», - заявили в ведомстве.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал блокировку «Думы ТВ» очередным доказательством нарушений прав и свобод граждан Вашингтоном.

Российский политик считает, что американские власти заставляют IT-компании США, которым принадлежат социальные сети, «вести информационную войну против нашей страны».

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«Вашингтон, перечеркивая все принципы демократии, делает все, чтобы на платформах, в том числе YouTube, присутствовала только его точка зрения и никакой другой. США хотят получить монополию на продвижение информации», - заявил Володин в своем Telegram-канале.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас также прокомментировал блокировку телеканала Государственной Думы РФ. Он полагает, что YouTube идет к тому, чтобы стать в России вне закона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Очень жаль, что YouTube сделал такой выбор», - отметил сенатор.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала российских побыстрее переносить контент на российские платформы.

«Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

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Техноблогер Wylsacom (Валентин Петухов), у YouTube-канала которого более 10 млн подписчиков, заявил НСН, что не видит ничего ужасного в блокировке ресурса.

«Тут надо понимать, что, если YouTube заблокируют по модели Instagram, ничего ужасного не произойдет. Какое-то количество аудитории не сможет смотреть контент, но, как показал опыт Instagram, в современных реалиях это небольшой процент. YouTube останется, даже заблокированным он будет продолжать жить», - уверен Wylsacom.

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Ранее экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко ранее сказал НСН, что заблокировать YouTube могут «в любой момент», поскольку для этого более чем достаточно оснований. 1 апреля телеканал «Царьград» сообщил, что получил от Google 1 млрд рублей по иску о восстановлении его канала на YouTube. Канал был заблокирован в июле 2020 года, однако сейчас восстановлен.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Андрей КлишасВячеслав ВолодинМария ЗахароваБлокировкаYoutube
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