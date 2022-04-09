«Пененосить контент. И побыстрее». В России последовала реакция на блокировку «Дума ТВ» на YouTube

«Вашингтон, перечеркивая все принципы демократии, делает все, чтобы на платформах, в том числе YouTube, присутствовала только его точка зрения и никакой другой. США хотят получить монополию на продвижение информации», - заявил Володин в своем Telegram-канале.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас также прокомментировал блокировку телеканала Государственной Думы РФ. Он полагает, что YouTube идет к тому, чтобы стать в России вне закона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Очень жаль, что YouTube сделал такой выбор», - отметил сенатор.