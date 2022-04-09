«Пененосить контент. И побыстрее». В России последовала реакция на блокировку «Дума ТВ» на YouTube
Российские политики однозначно высказались о судьбе YouTube в России. Блогеры не испугались.
Роскомнадзор потребовал, чтобы американская компания Google LLC, которой принадлежит интернет-сервис YouTube, незамедлительно восстановила доступ к каналу Государственной Думы Российской Федерации «Дума ТВ» на видеохостинге. В ведомстве также потребовали объяснить причину введения подобных ограничений, сообщается в официальном Telegram-канале.
«Американская ИТ-компания придерживается ярко выраженной антироссийской позиции в информационной войне, развязанной Западом против нашей страны. Видеохостинг выступает ключевой площадкой в распространении фейков, дискриминируя официальные российские источники информации», - заявили в ведомстве.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал блокировку «Думы ТВ» очередным доказательством нарушений прав и свобод граждан Вашингтоном.
Российский политик считает, что американские власти заставляют IT-компании США, которым принадлежат социальные сети, «вести информационную войну против нашей страны».
«Вашингтон, перечеркивая все принципы демократии, делает все, чтобы на платформах, в том числе YouTube, присутствовала только его точка зрения и никакой другой. США хотят получить монополию на продвижение информации», - заявил Володин в своем Telegram-канале.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас также прокомментировал блокировку телеканала Государственной Думы РФ. Он полагает, что YouTube идет к тому, чтобы стать в России вне закона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Очень жаль, что YouTube сделал такой выбор», - отметил сенатор.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала российских побыстрее переносить контент на российские платформы.
«Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее», - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Техноблогер Wylsacom (Валентин Петухов), у YouTube-канала которого более 10 млн подписчиков, заявил НСН, что не видит ничего ужасного в блокировке ресурса.
«Тут надо понимать, что, если YouTube заблокируют по модели Instagram, ничего ужасного не произойдет. Какое-то количество аудитории не сможет смотреть контент, но, как показал опыт Instagram, в современных реалиях это небольшой процент. YouTube останется, даже заблокированным он будет продолжать жить», - уверен Wylsacom.
Ранее экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко ранее сказал НСН, что заблокировать YouTube могут «в любой момент», поскольку для этого более чем достаточно оснований. 1 апреля телеканал «Царьград» сообщил, что получил от Google 1 млрд рублей по иску о восстановлении его канала на YouTube. Канал был заблокирован в июле 2020 года, однако сейчас восстановлен.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+13 573 / сут.
Умерли
371 тыс.+288 / сут.
Выздоровели
17,2 млн+40 100 / сут.
- «Пененосить контент. И побыстрее». В России последовала реакция на блокировку «Дума ТВ» на YouTube
- Вице-мэр Ефимов: «Предприятия ОЭЗ «Технополис «Москва»» предлагают разработки для российского рынка»
- Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к Youtube-каналу Госдумы РФ
- В Минобороне РФ рассказали о подготовки нового фейка украинскими военными
- В России госпитализировали 3 353 человека с коронавирусом за сутки
- В Москве подвели итоги форума Госзаказ-2022
- Минобороны: Россия представила кадры уничтожения склада боеприпасов в Днепропетровской области
- В Минобороны ФРГ заявили о достигнутом пределе в поставках оружия Украине
- Глава МВД России подписал с представителями ДНР и ЛНР соглашение о сотрудничестве
- Минобороны РФ показало кадры уничтожения ПВО ВСУ боевыми вылетами Су-30см и Су-35 России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru