«Яндекс» и Mail.ru начали помечать Google как нарушителя закона
«Яндекс» с пятницы стал выделять ресурсы Google, как нарушающие российское законодательство. При поиске под ссылкой на тот или иной ресурс Google появляется надпись о том, что данная компания нарушает законодательство РФ.
Как заявили в пресс-службе «Яндекса», данная маркировка необходима в соответствии с законом «О приземлении», она введена Роскомнадзором, который теперь следит за её выполнением.
Поисковик Mail ru присоединился и тоже начал помечать сервисы Google как нарушителей.
Ранее Роскомнадзор объявил о маркировке сервисов Google за нарушение законов РФ.
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