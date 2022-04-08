«Яндекс» и Mail.ru начали помечать Google как нарушителя закона

Как заявили в пресс-службе «Яндекса», данная маркировка необходима в соответствии с законом «О приземлении», она введена Роскомнадзором, который теперь следит за её выполнением.

Поисковик Mail ru присоединился и тоже начал помечать сервисы Google как нарушителей.

Ранее Роскомнадзор объявил о маркировке сервисов Google за нарушение законов РФ.

