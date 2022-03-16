«Ничего ужасного!»: Блогер Wylsacom не боится блокировки YouTube в России

«Тут надо понимать, что, если YouTube заблокируют по модели Instagram, ничего ужасного не произойдет. Какое-то количество аудитории не сможет смотреть контент, но, как показал опыт Instagram, в современных реалиях это небольшой процент. YouTube останется, даже заблокированным он будет продолжать жить», - уверен Wylsacom.

Он также рассказал, как обстоят дела с монетизацией YouTube-каналов.

«YouTube продолжает приносить основной доход, потому что кроме монетизации мы и сами продаем рекламу, она есть, просто немножко изменилась. Какие-то компании взяли паузу, какие-то, наоборот, пытаются здесь найти новую аудиторию. В первую очередь, это VPN-сервисы. Монетизация за рекламу пока недоступна для российских пользователей, но монетизацию для российских авторов YouTube не отключал. Доход, конечно, упал в несколько раз, но тем не менее», - разъяснил Петухов.

По его словам блокировка видеохостинга в России может даже повысить прибыль ютуберов, поскольку Роскомнадзор пока не справляется с сервисами обхода блокировки - несмотря на то, что, под подсчетам Госдумы, в России заблокированы уже два десятка VPN-сервисов.

«Если российский зритель смотрит YouTube через VPN, то у него показывается европейская реклама, и деньги с нее идут в зачет. Интересная особенность в том, что, если YouTube заблокируют в России, и его станут смотреть через VPN, то, по моим прогнозам, доход если не вырастет, то компенсируется за счет стоимости показа самой рекламы», - пояснил Wylsacom.

Петухов также сообщил о предложениях от кинотеатров и онлайн-платформ по размещению контента из YouTube.

«Сейчас разрабатываются разные меры, к нам обращаются и онлайн-кинотеатры, и физические кинотеатры, которые, в том числе, предлагают модель размещения наших видеороликов в кино. Есть также разные гибридные схемы. Сегодня все находятся в нелегкой ситуации, поэтому придумывают неочевидные шаги. Мы планируем размещаться на всех платформах для удобства зрителей. Это, скорее всего, и «Яндекс. Дзен» и «ВКонтакте» и, возможно, еще какие-то альтернативы. Плюс у нас есть сайт и свое приложение, которое будет активно участвовать во всем этом, развиваем Telegram-канал. Думаю, таким способом будем сохранять связь с аудиторией», - рассказал блогер.

При этом он отметил, что не собирается переходить в новые соцсети, возникающие «на волне хайпа», усомнившись, что они вообще кому-то нужны.

«Я думаю, что, к сожалению, нет (не перейду – прим. НСН). В случае с новыми соцсетями, которые на волне хайпа попытаются найти аудиторию, их перспектива не совсем понятна. Нашей аудитории там нет, там нет вообще никакой аудитории, и продвигать этот сервис просто так нет никакого желания. Потому что опять же, Instagram не закрылся, там есть аудитория из-за границы, которая без проблем смотрит контент. Мы стараемся здесь быть максимально доступными всеми удобными способами. Ну а новые соцсети, - непонятно, кому и зачем они нужны. Должны быть серьезные средства на поддержку, чтобы туда хоть кто-то пришел», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».