«Ничего ужасного!»: Блогер Wylsacom не боится блокировки YouTube в России
Есть предложения от кинотеатров и онлайн-кинотеатров, которые хотят показывать у себя ролики из YouTube, рассказал НСН Валентин Петухов.
У блогеров не будет больших проблем в случае блокировки в РФ YouTube - наоборот, даже может вырасти монетизация, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» эксперт по гаджетам Валентин Петухов (Wylsacom), у YouTube-канала которого более 10 млн подписчиков.
Экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко ранее сказал НСН, что заблокировать YouTube могут «в любой момент», поскольку для этого более чем достаточно оснований.
«Тут надо понимать, что, если YouTube заблокируют по модели Instagram, ничего ужасного не произойдет. Какое-то количество аудитории не сможет смотреть контент, но, как показал опыт Instagram, в современных реалиях это небольшой процент. YouTube останется, даже заблокированным он будет продолжать жить», - уверен Wylsacom.
Он также рассказал, как обстоят дела с монетизацией YouTube-каналов.
«YouTube продолжает приносить основной доход, потому что кроме монетизации мы и сами продаем рекламу, она есть, просто немножко изменилась. Какие-то компании взяли паузу, какие-то, наоборот, пытаются здесь найти новую аудиторию. В первую очередь, это VPN-сервисы. Монетизация за рекламу пока недоступна для российских пользователей, но монетизацию для российских авторов YouTube не отключал. Доход, конечно, упал в несколько раз, но тем не менее», - разъяснил Петухов.
По его словам блокировка видеохостинга в России может даже повысить прибыль ютуберов, поскольку Роскомнадзор пока не справляется с сервисами обхода блокировки - несмотря на то, что, под подсчетам Госдумы, в России заблокированы уже два десятка VPN-сервисов.
«Если российский зритель смотрит YouTube через VPN, то у него показывается европейская реклама, и деньги с нее идут в зачет. Интересная особенность в том, что, если YouTube заблокируют в России, и его станут смотреть через VPN, то, по моим прогнозам, доход если не вырастет, то компенсируется за счет стоимости показа самой рекламы», - пояснил Wylsacom.
Петухов также сообщил о предложениях от кинотеатров и онлайн-платформ по размещению контента из YouTube.
«Сейчас разрабатываются разные меры, к нам обращаются и онлайн-кинотеатры, и физические кинотеатры, которые, в том числе, предлагают модель размещения наших видеороликов в кино. Есть также разные гибридные схемы. Сегодня все находятся в нелегкой ситуации, поэтому придумывают неочевидные шаги. Мы планируем размещаться на всех платформах для удобства зрителей. Это, скорее всего, и «Яндекс. Дзен» и «ВКонтакте» и, возможно, еще какие-то альтернативы. Плюс у нас есть сайт и свое приложение, которое будет активно участвовать во всем этом, развиваем Telegram-канал. Думаю, таким способом будем сохранять связь с аудиторией», - рассказал блогер.
При этом он отметил, что не собирается переходить в новые соцсети, возникающие «на волне хайпа», усомнившись, что они вообще кому-то нужны.
«Я думаю, что, к сожалению, нет (не перейду – прим. НСН). В случае с новыми соцсетями, которые на волне хайпа попытаются найти аудиторию, их перспектива не совсем понятна. Нашей аудитории там нет, там нет вообще никакой аудитории, и продвигать этот сервис просто так нет никакого желания. Потому что опять же, Instagram не закрылся, там есть аудитория из-за границы, которая без проблем смотрит контент. Мы стараемся здесь быть максимально доступными всеми удобными способами. Ну а новые соцсети, - непонятно, кому и зачем они нужны. Должны быть серьезные средства на поддержку, чтобы туда хоть кто-то пришел», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
На фоне блокировки на территории РФ Instagram в СМИ появилась информация, что в России якобы создадут аналог этой соцсети под названием «Россграм».
Однако ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал этот проект «ситуативным пиаром», сделанным «на коленке» и без инвестиций.
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