«Бан за игнор!»: Клименко ожидает блокировку YouTube «в любой момент»

У России более чем достаточно оснований для блокировки YouTube, которую в экспертном сообществе ждут уже две недели, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко.

Ранее в среду стало известно, что YouTube заблокировал российский православный телеканал «Спас», у которого было более миллиона подписчиков.