«Бан за игнор!»: Клименко ожидает блокировку YouTube «в любой момент»
Ситуация с телеканалом «Спас» может стать спусковым крючком для блокировки YouTube в России, считает экс-советник президента.
У России более чем достаточно оснований для блокировки YouTube, которую в экспертном сообществе ждут уже две недели, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко.
Ранее в среду стало известно, что YouTube заблокировал российский православный телеканал «Спас», у которого было более миллиона подписчиков.
«Последние две недели все абсолютно уверены, что идет дело к закрытию YouTube, потому что не действуют ни меры человеческого увещевания, что во время спецоперации нужно внимательно модерировать контент, ни меры административные – закон о приземлении не исполняется. Instagram не отреагировал, - его заблокировали, YouTube не отреагировал, - его заблокируют. Видимо, какое-то время мы будем без этого сервиса», - сказал Клименко.
По его слова, блокировка популярного в России видеохостинга может произойти в любой момент.
«Там есть какие-то процедуры. Генпрокуратура должна обратиться в Роскомнадзор и указать основания. Сейчас оснований более чем достаточно, так что это может произойти в любой момент. Роскомнадзор и так был достаточно лоялен к YouTube, просто сошлись в одно время спецоперация и блокировка российских СМИ, которая стала спусковым крючком для жесткого поведения. И Facebook был забанен, и рано или поздно блокировка YouTube произойдет», - уверен экс-советник президента.
При этом он высказал мнение, что руководство YouTube не провоцирует, а «игнорит» российские власти.
«Руководство YouTube вряд ли провоцирует нашу власть, у них нет такой специальной задачи, они просто игнорируют наше законодательство безотносительно спецоперации, именно поэтому был принят закон о приземлении», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев говорил НСН, что блокировка YouTube в России произойдет, и правильнее задавать вопрос, когда это случится, а не случится ли в принципе.
4 марта Роскомнадзор заблокировал Facebook в России в ответ на ограничение доступа к страницам ряда российских СМИ.
В ночь на 11 марта компания Meta, владеющая Facebook и Instagram, сообщила, что не будет блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских граждан и солдат, а также пожелания смерти президентам России и Белоруссии. C 14 марта доступ к Instagram в России был заблокирован, а Генпрокуратура попросила суд признать экстремистской организацией компанию Марка Цукерберга Meta.
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