Роскомнадзор потребовал разблокировать YouTube-канал «Спаса»

«Ведомство считает недопустимыми какие-либо ограничения в отношении любого российского СМИ, а в особенности, способствующего формированию мировоззрения на основе православных ценностей, развитию и укреплению духовно-нравственных основ российского государства», - говорится в сообщении Роскомнадзора.

Там также подчеркнули, что действия администрации YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации.

На момент блокировки, произошедшей 16 марта, YouTube-канал «Спаса» насчитывал более миллиона подписчиков.

Экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что ситуация с телеканалом «Спас» может стать «спусковым крючком» для блокировки YouTube в России.

По его мнению, заблокировать YouTube могут «в любой момент».

