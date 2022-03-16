Роскомнадзор потребовал разблокировать YouTube-канал «Спаса»
Роскомнадзор потребовал от компании Google снять ограничения, наложенные на YouTube-канал телеканала «Спас», «в максимально короткие сроки».
В ведомстве также потребовали объяснить причины блокировки.
«Ведомство считает недопустимыми какие-либо ограничения в отношении любого российского СМИ, а в особенности, способствующего формированию мировоззрения на основе православных ценностей, развитию и укреплению духовно-нравственных основ российского государства», - говорится в сообщении Роскомнадзора.
Там также подчеркнули, что действия администрации YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации.
На момент блокировки, произошедшей 16 марта, YouTube-канал «Спаса» насчитывал более миллиона подписчиков.
Экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что ситуация с телеканалом «Спас» может стать «спусковым крючком» для блокировки YouTube в России.
По его мнению, заблокировать YouTube могут «в любой момент».
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