Роскомнадзор потребовал разблокировать YouTube-канал «Спаса»

Роскомнадзор потребовал от компании Google снять ограничения, наложенные на YouTube-канал телеканала «Спас», «в максимально короткие сроки».

В ведомстве также потребовали объяснить причины блокировки.

«Бан за игнор!»: Клименко ожидает блокировку YouTube «в любой момент»

«Ведомство считает недопустимыми какие-либо ограничения в отношении любого российского СМИ, а в особенности, способствующего формированию мировоззрения на основе православных ценностей, развитию и укреплению духовно-нравственных основ российского государства», - говорится в сообщении Роскомнадзора.

Там также подчеркнули, что действия администрации YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации.

На момент блокировки, произошедшей 16 марта, YouTube-канал «Спаса» насчитывал более миллиона подписчиков.

Экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что ситуация с телеканалом «Спас» может стать «спусковым крючком» для блокировки YouTube в России.

По его мнению, заблокировать YouTube могут «в любой момент».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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