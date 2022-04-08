Клименко: Переход на отечественные интернет-сервисы вызовет раздражение

Многим россиянам важен интерфейс и сформированные социальные связи, переход на новые соцсети вызовет у них раздражение, однако по функционалу отечественные аналоги не уступают, отметил экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Ранее в Минцифры предложили заменить зарубежные сервисы на отечественные. Ведомство составило список российских сервисов, которыми можно заменить западные аналоги. Заменить предложили не только разработки компании Meta, которая была признана в России экстремистской, но и TikTok, Snapchat, Zoom, а также иностранные браузеры и антивирусы.

«Пользователи делятся глобально на две категории. Самая меньшая часть - это профессионалы рынка, так называемые айтишники, им все равно, на чем работать. Мне, например, совершенно без разницы, "аська" у меня или Whatsapp. Основная масса пользователей, безусловно, привыкает к функциям, к интерфейсу. И несмотря на то, что все сервисы похожи, и Gmail легко поменять на Yandex почту, но если копать глубоко, то выясняется большая разница в мелочах, и большую часть пользователей это раздражает, им надо к этому привыкать. Важно понять то, что с точки зрения функционала, то есть доставка почты, коммуникация в целом работает», - отметил экс-советник.

По словам специалиста, социальные связи, как правило, берут верх над привычками.