Клименко: Переход на отечественные интернет-сервисы вызовет раздражение
Почти все иностранные онлайн-сервисы можно заменить, однако это вызовет раздражение граждан из-за привычки к интерфейсу и возможностям этих приложений, отметил в эфире НСН экс-советник президента Герман Клименко.
Многим россиянам важен интерфейс и сформированные социальные связи, переход на новые соцсети вызовет у них раздражение, однако по функционалу отечественные аналоги не уступают, отметил экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее в Минцифры предложили заменить зарубежные сервисы на отечественные. Ведомство составило список российских сервисов, которыми можно заменить западные аналоги. Заменить предложили не только разработки компании Meta, которая была признана в России экстремистской, но и TikTok, Snapchat, Zoom, а также иностранные браузеры и антивирусы.
«Пользователи делятся глобально на две категории. Самая меньшая часть - это профессионалы рынка, так называемые айтишники, им все равно, на чем работать. Мне, например, совершенно без разницы, "аська" у меня или Whatsapp. Основная масса пользователей, безусловно, привыкает к функциям, к интерфейсу. И несмотря на то, что все сервисы похожи, и Gmail легко поменять на Yandex почту, но если копать глубоко, то выясняется большая разница в мелочах, и большую часть пользователей это раздражает, им надо к этому привыкать. Важно понять то, что с точки зрения функционала, то есть доставка почты, коммуникация в целом работает», - отметил экс-советник.
По словам специалиста, социальные связи, как правило, берут верх над привычками.
«Самая большая сложность - это социальная платформа, она определяется в основном не функционалом, который там есть. То есть фильтры фотографий - это все не так важно, как социальный багаж. Совершенно бессмысленно быть в соцсети любой, если там нет ваших друзей. Именно поэтому "ВКонтакте" достаточно долгое время не развивался, не мог переманить аудиторию из Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России, - прим. НСН), потому что там сформировалось свое "ядро". Сейчас видно, как часть аудитории из Facebook перешла во "ВКонтакте" и создала там новую среду, и там вполне стало комфортно. Оказалось не так важно "неудобие", как социальные связи. Минцифры просто зафиксировали какую-то картинку. Единственное, пока что непонятно, куда деваться пользователям YouTube, потому что для него нет какой-то стопроцентной замены. Rutube еще не готов, а "ВКонтакте" несколько отличается от YouTube. Но, думаю, если будет блокировка, то мы постепенно как-то дойдем и сфокусируемся на том, что можно сделать», - заключил Клименко.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью «Радиоточке НСН» назвал отечественный «аналог» запрещенным соцсетям «Россграм» сделанным на коленке ситуативным проектом без инвестиций.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+14 311 / сут.
Умерли
371 тыс.+280 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+37 684 / сут.
- Pink Floyd выпустили новую песню впервые за 28 лет
- Евро упал ниже 80 рублей впервые с июля 2020 года
- Песков назвал блестящим отчёт правительства в Госдуме
- «Яндекс» и Mail.ru начали помечать Google как нарушителя закона
- Япония введет санкции против российских депутатов и водки
- Песков объяснил, почему Путин раньше всех приехал проститься с Жириновским
- Песков подтвердил намерение Путина и Лукашенко встретиться
- Арестованный бизнесмен, экс-тесть Баскова Шпигель госпитализирован с четвертым инфарктом
- В Болгарии допустили объявление посла РФ персоной нон грата
- В Минобороны опровергли заявления о якобы нанесении Россией удара по Краматорску
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru