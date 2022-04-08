Клименко: Переход на отечественные интернет-сервисы вызовет раздражение

Почти все иностранные онлайн-сервисы можно заменить, однако это вызовет раздражение граждан из-за привычки к интерфейсу и возможностям этих приложений, отметил в эфире НСН экс-советник президента Герман Клименко.

Многим россиянам важен интерфейс и сформированные социальные связи, переход на новые соцсети вызовет у них раздражение, однако по функционалу отечественные аналоги не уступают, отметил экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Ранее в Минцифры предложили заменить зарубежные сервисы на отечественные. Ведомство составило список российских сервисов, которыми можно заменить западные аналоги. Заменить предложили не только разработки компании Meta, которая была признана в России экстремистской, но и TikTok, Snapchat, Zoom, а также иностранные браузеры и антивирусы.

«Пользователи делятся глобально на две категории. Самая меньшая часть - это профессионалы рынка, так называемые айтишники, им все равно, на чем работать. Мне, например, совершенно без разницы, "аська" у меня или Whatsapp. Основная масса пользователей, безусловно, привыкает к функциям, к интерфейсу. И несмотря на то, что все сервисы похожи, и Gmail легко поменять на Yandex почту, но если копать глубоко, то выясняется большая разница в мелочах, и большую часть пользователей это раздражает, им надо к этому привыкать. Важно понять то, что с точки зрения функционала, то есть доставка почты, коммуникация в целом работает», - отметил экс-советник.

По словам специалиста, социальные связи, как правило, берут верх над привычками.

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«Самая большая сложность - это социальная платформа, она определяется в основном не функционалом, который там есть. То есть фильтры фотографий - это все не так важно, как социальный багаж. Совершенно бессмысленно быть в соцсети любой, если там нет ваших друзей. Именно поэтому "ВКонтакте" достаточно долгое время не развивался, не мог переманить аудиторию из Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России, - прим. НСН), потому что там сформировалось свое "ядро". Сейчас видно, как часть аудитории из Facebook перешла во "ВКонтакте" и создала там новую среду, и там вполне стало комфортно. Оказалось не так важно "неудобие", как социальные связи. Минцифры просто зафиксировали какую-то картинку. Единственное, пока что непонятно, куда деваться пользователям YouTube, потому что для него нет какой-то стопроцентной замены. Rutube еще не готов, а "ВКонтакте" несколько отличается от YouTube. Но, думаю, если будет блокировка, то мы постепенно как-то дойдем и сфокусируемся на том, что можно сделать», - заключил Клименко.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью «Радиоточке НСН» назвал отечественный «аналог» запрещенным соцсетям «Россграм» сделанным на коленке ситуативным проектом без инвестиций.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТехнологииИнтернетСоцсети
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