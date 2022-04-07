Роскомнадзор объявил о маркировке сервисов Google за нарушение законов РФ

Роскомнадзор ввёл в отношении американской IT-компании Google LLC меры понуждения информирующего и экономического характера, сообщает пресс-служба ведомства.

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В сообщении говорится, что за многочисленные нарушения законов поиск Google, а также сервисы Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat и Gmail будут маркироваться поисковыми системами, как иностранные ресурсы, нарушающие российское законодательство.

Также вводится запрет на распространение рекламы Google LLC и его информационных ресурсов в качестве объекта рекламирования.

«Видеохостинг YouTube не борется с распространением информации экстремистских организаций и является одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе спецоперации на территории Украины», - отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что YouTube неоднократно блокировал и блокирует контент российских СМИ, государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей, в том числе, новостные агентства Russia Today, Россия 24, НТВ и другие.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google незамедлительно снять ограничения на поисковую выдачу официальных сайтов российских государственных органов, сообщает RT.

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