Не «если», а «когда»: Мариничев о блокировке YouTube

Дмитрий Мариничев: «Если быть честным, то лично мне сложно представить, что в реалиях сегодняшнего дня Роскомнадзор и YouTube могут договориться. Слишком противоположных позиций они придерживаются, слишком высок накал страстей, слишком много решений находятся в эмоциональном фоне. Конечно же, блокировка YouTube не только возможна, но и случится. Если такое случится, а может быть, правильнее говорить - "когда" это случится, то постарайтесь к этому быть готовыми. Постарайтесь скачать на локальные носители все те видеоматериалы, которые вам необходимы», - посоветовал Мариничев "Радиоточке НСН".

