Не «если», а «когда»: Мариничев о блокировке YouTube
Интернет-омбудсмен специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня
Дневная аудитория "ВКонтакте" превысила 50 миллионов пользователей
Дневная аудитория социальной сети "ВКонтакте" в России выросла за месяц на 4 миллиона человек, и превысила 50 миллионов пользователей, сообщили в компании.
Дмитрий Мариничев: «Я думаю, что рано или поздно все в мире образуется. И это безобразие с виртуальными заборами, с ограничениями, все это уйдет. Но для того, чтобы этот день приблизить, нужно нам с вами научиться правильно работать с информацией. Все, полученное из Интернета, ставить под сомнение, анализировать и не всегда принимать близко к сердцу», - отметил собеседник.
Провайдеры стали сообщать о повышении тарифов на домашний интернет
Цены на услуги МТС в Москве и Санкт-Петербурге увеличились в среднем на 9%. Повышение коснулось архивных интернет-тарифов, а также пакетов с домашним интернетом и цифровым телевидением. Представитель компании Алексей Меркутов объяснил, что «изменение стоимости услуг связано с общим ростом стоимости содержания и строительства сетей, ростом цен на электроэнергию и услуги», которые МТС закупает у внешних подрядчиков.
Дмитрий Мариничев: «Я очень боюсь, что это не последнее повышение цен на услуги связи, связанные с вышеозначенными причинами. Конечно, увеличение курса доллара, ограничение на поставки высокотехнологичной продукции, целый набор санкций, которые касаются полупроводников и микропроцессрной техники, послужит триггером к тому, что поставлять в Россию станет сложно», - отметил он.
В Госдуме рассказали, что ждет YouTube в России, если он не примет нейтралитет
Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин считает, что YouTube в России могут заблокировать в ближайшее время, если видеохостинг продолжит игнорировать требования Роскомнадзора.
Дмитрий Мариничев: «Если быть честным, то лично мне сложно представить, что в реалиях сегодняшнего дня Роскомнадзор и YouTube могут договориться. Слишком противоположных позиций они придерживаются, слишком высок накал страстей, слишком много решений находятся в эмоциональном фоне. Конечно же, блокировка YouTube не только возможна, но и случится. Если такое случится, а может быть, правильнее говорить - "когда" это случится, то постарайтесь к этому быть готовыми. Постарайтесь скачать на локальные носители все те видеоматериалы, которые вам необходимы», - посоветовал Мариничев "Радиоточке НСН".
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+36 678 / сут.
Умерли
362 тыс.+558 / сут.
Выздоровели
15,7 млн+118 тыс. / сут.
- В Белоруссии сняли запрет на вывоз кислорода из страны
- ЕС ввел четвертый пакет персональных санкций против РФ
- ЕС запретил экспорт черной икры в РФ
- Перейра ушел с поста главы департамента судейства РФС
- В «Яндексе» назвали слухами продажу сервисов «Новости» и «Дзен»
- В МВФ назвали конфликт на Украине серьезным ударом по мировой экономике
- Жанна Агалакова уволилась с Первого канала
- СМИ: «Яндекс» намерен продать «Новости» и «Дзен»
- ЕС запретил экспорт в Россию автомобилей дороже 50 тысяч долларов
- В МИД заявили, что выход из Совета Европы никак не отразится на россиянах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru