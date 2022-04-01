Канал «Царьград» получил от Google 1 млрд рублей неустойки

Телеканал «Царьград» получил от компании Google 1 млрд рублей по иску о восстановлении его канала на видеохостинге YouTube. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Царьграда».

Пушков считает, что блокировка YouTube в РФ неизбежна

В июле 2020 года сервис заблокировал канал «Царьграда» на YouTube. Отмечалось, что телеканал не получал от Google предупреждений о нарушении правил и объяснений причины блокировки. «Царьград» подал иск о снятии блокировки. В декабре прошлого года телеканал выиграл дело, суд признал действия видеохостинга неправомерными.

Как отметили в пресс-службе «Царьграда», неустойку направят на специальную военную операцию России на Украине.

Кроме того, телеканал отмечает, что штрафы в отношении Google могут составить миллиарды долларов, если американская компания продолжит игнорировать российское законодательство.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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