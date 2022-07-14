Снова маски и прививки: Россия готовится к новой волне COVID-19
Кроме участившихся случаев заражения оспой обезьян в мире жителей разных стран, включая Россию, продолжают пугать и очередной надвигающейся волной коронавируса.
Лидерство по причинам тревожности россиян у пандемии и спецоперации отобрали экономический кризис и санкции, однако коронавирус так никуда и не ушел.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали все страны мира вернуть масочный режим из-за увеличения числа заболеваний COVID-19. Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус заметил, что рост числа заболевших может вновь оказать нагрузку на системы здравоохранения и медработников. Кроме того, по его словам, участилось и количество смертей.
В последнее время об увеличении числа заболевших, сокращении уровня коллективного иммунитета и надвигающейся новой волне коронавируса заговорили и в России. В связи с этим, например, оперштаб по борьбе с COVID-19 рекомендовал москвичам вновь носить маски. Позже губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посоветовал горожанам носить маски и призвал всех ревакцинироваться. Однако в Роспотребнадзоре заверили, что пока повторного введения ковидных ограничений в стране не планируется.
При этом врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил уверенность в том, что россияне не будут носить маски.
«Я не знаю, кто будет носить маски. Всем же сейчас не до этого. Какие еще меры будут приняты – зависит от паники. На самом деле, это по всему миру политическое решение (введение ограничений – прим. НСН). Эпидемии были и раньше, а сейчас правительство хочет сохранить лицо. Наперебой начнут все закрывать, надевать маски, еще что-нибудь, хотя это не помогает», - заявил он.
В том, что к рекомендации носить медицинские маски прислушаются максимум 20% москвичей, уверен и иммунолог Николай Крючков. При этом в беседе с «Радиоточкой НСН» он подчеркнул, что с учетом политической и экономической ситуации в России в начале сентября не будут вводить противоэпидемические меры и опять упустят момент, когда очередную волну коронавируса можно сбить.
«Не надо было отменять маски. Никакого повода для этого не было. У людей за полгода сложилось стереотипное мнение, что коронавирус является сезонной инфекцией, а пандемия закончилась, ограничения все отменены. Сделан и простой вывод, что вакцинация не нужна. Сейчас лето, сезон отпусков и люди не готовы в массе своей вернуться к маскам», - заметил он.
В то же время многие специалисты говорят и о том, что россияне не спешат вакцинироваться и ревакцинироваться. По словам врача-инфекциониста Николая Малышева, это приводит к снижению коллективного иммунитета.
«Я пошел в несколько пунктов вакцинации - там пустота. Медицинских работников больше, чем желающих вакцинироваться. При этом мы все время видели, что иммунная прослойка снижается. Мы видим, что омикрон протекает легче, но он заразный, больше заражается. Все это приводит к тому, что общее количество заболевших увеличивается, как и число госпитализаций», - добавил он в пресс-центре НСН.
В то же время бывший главный санитарный врач России, эпидемиолог Геннадий Онищенко напомнил, что ревакцинация нужна подавляющему большинству россиян.
«У россиян в основном приобретен иммунитет, но сегодня нужно агитировать за то, чтобы люди не забывали вакцинироваться или ревакцинироваться, и последних подавляющее большинство», - подчеркнул он в беседе с «Радиоточкой НСН».
При этом возможной причиной снижения показателей по вакцинации может быть и то, что в России почти перестали производить вакцины. Так, директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в эфире НСН рассказал, что с начала 2022 года в России не производится вакцина «ЭпиВакКорона», а объем производства «Спутника V» в январе-мае сократился на 98% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
«В мае («Спутник» - прим. НСН) вообще не выпускали, но в июне возобновилось производство. Всего в этом году выпустили 253 тысячи упаковок «Спутника», а в прошлом году больше 11 миллионов. Наблюдается небольшой рост производства «КовиВак», но это нишевая вакцина и всерьез рассчитывать на этот препарат нет смысла», - сообщил он.
Однако профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в пресс-центре НСН заверил, что новая волна коронавируса может прийти в Россию к концу лета, но она не будет такой значительной, как зимой.
«Летальность у последних вариантов тоже не повышена, поэтому я думаю, что мы с возможной волной, которая у нас может оказаться в июле-августе, вполне справимся. Она не будет такой значительной, и не будет сопровождаться большим числом смертей», - объяснил он.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в некоторых странах наблюдается подъем заболеваемости коронавирусом, однако в России все спокойно.
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