Снова маски и прививки: Россия готовится к новой волне COVID-19

В последнее время об увеличении числа заболевших, сокращении уровня коллективного иммунитета и надвигающейся новой волне коронавируса заговорили и в России. В связи с этим, например, оперштаб по борьбе с COVID-19 рекомендовал москвичам вновь носить маски. Позже губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посоветовал горожанам носить маски и призвал всех ревакцинироваться. Однако в Роспотребнадзоре заверили, что пока повторного введения ковидных ограничений в стране не планируется.

При этом врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил уверенность в том, что россияне не будут носить маски.

«Я не знаю, кто будет носить маски. Всем же сейчас не до этого. Какие еще меры будут приняты – зависит от паники. На самом деле, это по всему миру политическое решение (введение ограничений – прим. НСН). Эпидемии были и раньше, а сейчас правительство хочет сохранить лицо. Наперебой начнут все закрывать, надевать маски, еще что-нибудь, хотя это не помогает», - заявил он.