Мурашко заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в России

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в ряде стран отмечается подъём заболеваемости коронавирусом, однако в России всё спокойно, сообщает РИА Новости.

Вирусолог заявил, что пандемия коронавируса ещё не закончилась

В ходе поездки в Йошкар-Олу он отметил, что в РФ количество заболевших снижается.

«Ситуация по коронавирусу улучшилась, количество заболевших снижается», - сказал министра, добавив, что профилактические мероприятия в России возобновлены в полном объёме.

Ранее Роспотребнадзор объявил, что в связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса в Росии приостанавливается действие ранее введённых ограничений, в том числе масочного режима, сообщает RT.

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ФОТО: government.ru
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