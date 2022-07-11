Мурашко заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в России
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в ряде стран отмечается подъём заболеваемости коронавирусом, однако в России всё спокойно, сообщает РИА Новости.
В ходе поездки в Йошкар-Олу он отметил, что в РФ количество заболевших снижается.
«Ситуация по коронавирусу улучшилась, количество заболевших снижается», - сказал министра, добавив, что профилактические мероприятия в России возобновлены в полном объёме.
Ранее Роспотребнадзор объявил, что в связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса в Росии приостанавливается действие ранее введённых ограничений, в том числе масочного режима, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru